Canan Kaftancıoğlu'ndan bir skandal tweet daha! Nefret kustu

yeniakit.com.tr CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in ardından bir darbe iması da kendi yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, skandal bir tweet daha attı, nefret kustu.

Nefret kustu, tehdit etti!

"Harekete geçmiş cehaletin,organize kötülükle buluştuğu dönemin çaresiz çırpınışlarının son sahnelerini izliyoruz hep birlikte" şeklinde skandal hakaretler sarf eden ve tehditte bulunan Kaftancıoğlu, "Verdiğimiz ve hep beraber vereceğimiz demokrasi ve hukuk mücadelesiyle kazanan 83 milyon olacak ve Güçlendirilmiş Parlementer Sistemle Türkiye nefes alacak" diye yazdı.

İşte Kaftancıoğlu'nun tepki çeken o tweeti: