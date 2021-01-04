  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Canan Kaftancıoğlu yine ön saflarda! CHP, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemleri kışkırtıyor
Gündem

Canan Kaftancıoğlu yine ön saflarda! CHP, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemleri kışkırtıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanması çeşitli provokasyonları da beraberinde getirdi. Üniversitenin Güney Kampüsü girişinde toplanan öğrenciler protesto gösterisi yaparken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eylem yerine giderek olayların fitilini ateşliyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 17:07:00 -
Canan Kaftancıoğlu yine ön saflarda! CHP, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemleri kışkırtıyor

Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör atamasını protesto eylemlerine, CHP'den anında destek geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, protestonun yapıldığı alana giderek olayların 

Türkiye, 2023 vizyonuyla hedeflerine doğru başarılı adımlarla ilerlerken muhalefetten milletin iradesine yönelik küstah tehditler yükselmeye başladı.

Eş zamanlı darbe mesajları

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak darbe iması yaptı. Aynı anlarda eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ da benzer ifadeler kullandı.

Adnan Menderes'i hatırlatan İlker Başbuğ, "Menderes erken seçim tarihini açıklasaydı 27 Mayıs önlenebilirdi." dedi.

Fahrettin Altun'dan tepki

Milletin iradesine yönelik darbe imalarına karşı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da sert tepki geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Fahrettin Altun, "Seçimleri sadece kendileri kazanacaksa meşru gören, Menderes’ten Erdoğan’a milletin adamlarını hiçbir zaman hazmedemeyen bu zihniyete karşı milletimiz elbette uyanıktır. Darbeyi savunanların, meşru görenlerin, darbeyle tehdit edenlerin demokrasi söylemi ise sadece trajikomiktir." ifadelerini kullandı.

CHP,  Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayların fitİlini ateşliyor

Tartışmalar sürerken CHP'liler de Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan protestolar için harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı eylem yapan öğrencilere, CHP'den destek geldi.

Kaftancıoğlu'ndan örgütlü dayanışma çıkışı 

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eylemlerin düzenlendiği alana giderek örgütlü dayanışma vurgusu yaptı.

Canan Kaftancıoğlu, "Boğaziçi Üniversitesi ve destek veren diğer üniversite öğrencilerine bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum her şeyden önce.. Örgütlü dayanışmayla; üniversitelere intihal ya da kayyumla değil zekayla girilebileceğini bir kez daha gösterdikleri için.." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs önlemleri yok

CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP tarafından da desteklenen Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde, koronavirüs tedbirleri de unutuldu.
Sosyal mesafeye uymayan eylemciler, koronavirüsün yayılmasına uygun bir ortam oluşturdu.

Darbesever Odatv'nin kadın editörü 'ahlaksızlığı' iştahla anlattı!
Darbesever Odatv'nin kadın editörü 'ahlaksızlığı' iştahla anlattı!

Gündem

Darbesever Odatv'nin kadın editörü 'ahlaksızlığı' iştahla anlattı!

Erdoğan düşmanlığında çığır açtı! Can Ataklı haddini aştı
Erdoğan düşmanlığında çığır açtı! Can Ataklı haddini aştı

Gündem

Erdoğan düşmanlığında çığır açtı! Can Ataklı haddini aştı

İlker Başbuğ'dan skandal darbe çıkışı!
İlker Başbuğ'dan skandal darbe çıkışı!

Gündem

İlker Başbuğ'dan skandal darbe çıkışı!

Fahrettin Altun'dan darbe tehditlerine sert tepki
Fahrettin Altun'dan darbe tehditlerine sert tepki

Siyaset

Fahrettin Altun'dan darbe tehditlerine sert tepki

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Organize yalanı parlatan Ekrem İmamoğlu ve Cem Yılmaz'a sert tepki
Gündem

Organize yalanı parlatan Ekrem İmamoğlu ve Cem Yılmaz'a sert tepki

Türkiye'yi aciz göstermek isteyen güruh bu sefer SMA hastalarını kullandı. SMA hastlarının tedavi edilmediğini iddia eden organize yalana de..
PKK'da kan donduran 'tecavüz' çığlığı! Derede yıkanırken...
Gündem

PKK'da kan donduran 'tecavüz' çığlığı! Derede yıkanırken...

2013'te terör örgütüne katılan B.T. kod adlı kadın terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu ve verdiği ifadelerde; örgüt içindeki iğrenç tec..
Erdoğan düşmanlığında çığır açtı! Can Ataklı haddini aştı
Gündem

Erdoğan düşmanlığında çığır açtı! Can Ataklı haddini aştı

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik düşmanca tavırlarıyla bilinen CHP yandaşı Can Ataklı, darbe ihtimalini az gördüğünü..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay