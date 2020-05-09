Canan Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti eleştirirken darbe imasında bulundu. Kaftancıoğlu katıldığı bir programda, "İktidar iyi yöne gitmiyor. Bu da önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde.. Bu ülkenin gerçekten halkın gözü açıldı." diyerek darbe çığırtkanlığı kokan sözler sarfetti.

Skandal sonrası tepkiler çığ gibi büyürken Avukat Abdurrahman Taşçı, Kaftancıoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusuna ilişkin yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisini ulusal ve uluslararası kamuoyuna lanse eden birtakım çevrelerden de aldığı güç ile, istikrarlı şekilde Türk Milleti’ne, Türk Devleti’ne karşı maksadını aşan, suç teşkil eden açıklamalarda bulunmuştur. Bu açıklamaları Türk Milleti’nin parti ya da görüş ayırt etmeksizin vicdanının kabul etmesi mümkün değildir.

Şahıs, Türk Devleti’nin Ermenilere soykırım uyguladığından bahisle tweet atmakta, hemen ardından devletimize seri katil yakıştırması yapmakta, ardından eline makineli (tüfek) alıp Ankara’ya gitmek istediğinden bahsetmektedir. Yakın tarihte de hükümetin ve hatta millet tarafından referandumla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kesin ve net olarak erken seçim ya da başka bir yolla tasfiyesinden bahsetme cesareti bulmaktadır.

Bu cesareti Foreign Policy Dergisi’nde kendisini lanse eden birtakım çevrelerden mi aldı bilinmez ancak CHP içerisinde yer alan insaflı vicdanlı ve milli düşünen çevrelerde dahi karşılık bulmadığına, bulmayacağına eminiz.

Söylemlerinden bir kısmını cevaplayacak olur isek;

Öncelikle Ermeniler, toplumumuzun mütemmim cüzüdür. Milletimizi oluşturan unsurların, bu şekilde nefret söylemleri ile birbirine düşürülmeye çalışılması, gaflet ve dalaleti de aşan bir durumdur. Kadim Türk devleti, binyıllar boyunca toplulukları kardeşçe yaşatmayı bilmiş ve bunu geleneklerinde içselleştirmiştir. Türk devleti, binlerce yıllık devlet umuru ile adil, vatandaşlarına eşit uzaklıkta ve hakkaniyetli davranmasını bilmiş, kudretli bir devlettir. Türk devleti azametlidir. Asla katil değildir; seri katil de hiç olamaz. Devletin milli güvenliğine kasteden illegal unsurlarla, bilumum teröristler ve terörizm bazlı aktivistlerle mücadele etmek ve ilgili unsurların tasfiyesi, Türk Devleti'nin asli hakkı ve görevidir.

Şahıs, Türk Devleti’ne ve Türk Milleti’ne seri katil unvanını, kendisini parlatan mihraklardan güç alarak, insafsızca ve mesnetsizce yaftalarken, Nefret suçu işlediği, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği, devletimizi ve devletimizin organlarını aşağıladığı, milleti oluşturan, dil, din ve etnik yönden farklı olan toplulukların arasını açmaya yönelik eylemlerle devletin milli güvenliğine saldırdığı gerek millet vicdanı gerek Türk Ceza Kanunu’nda tanım bulmuştur.

Şahsın Halk TV’de 29.04.2020 tarihinde yayınlanan “Sözüm Var” adlı programdaki “"Şöyle bir gerçeklik var ki, bu korkuları, bu savrulmamaları, bu akılla değil öfkeyle, hırsla, egoyla, bir kişinin aklıyla iş yapmaları iktidarı hiç iyi bir yere götürmüyor. Bu da önümüzdeki süreçte bir erken seçimle VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE. Bu ülkenin gerçekten halkın gözü açıldı. Kimin kendisine hizmet için uğraştığını, çaba gösterdiğini biliyor. Kimin de böylesi bir dönemde dahi neyle uğraştığını görüyor. Şöyle söyleyeyim. Bir iktidar değişikliğine hatta ben size daha ileri bir şey söyleyeyim. İktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacaktır."

İfadesine cevabımız şudur; CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ, halk oylaması ile gelen bir sistem olduğundan, ancak halk oylaması ile değişebilir. Bu bağlamda suç duyurunda bulunduğumuz kişinin millet iradesini hiçe sayması, erken seçim veya başka bir şekilde düzenin net bir şekilde değişeceğini ifade etmesi, Anayasal düzene, hükümete, açıktan bir saldırı olduğu kanaati uyandırmaktadır. Bu açıklamaların birtakım çevrelere darbe çağrısı mı, bir silahlı kalkışmaya teşvik mi, erken seçim için kitleleri ayağa kaldırma ön çabası mı bilememekteyiz. Bu hususta takdir, beyanların mahiyetini soruşturacak olan savcılık makamındadır.

Bizler, bu bağlamda, avukat ve vatandaş sıfatımızla vuku bulan hukuksuzluğa itiraz hakkımızı kullanmaktayız. Bu bağlamda, şahsın beyanlarına karşılık gelen TCK 216/1, TCK 301/1, TCK 309/1, TCK 311, TCK312/1, TCK 302/3, 3713 S. Terörle Mücadele Kanunu 6/2, TCK 38. Maddeleri kapsayan bir suç duyurusunda bulunduk.

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