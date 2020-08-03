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Aktüel

Çanakkale'deki iskelelerde tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-03 12:40:04 -
Çanakkale'deki iskelelerde tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'deki feribot iskeleleri ve bağlantı yollarında Kurban Bayramı'nın son gününde tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Avrupa yakasına geçişlerin sabah saatlerinden itibaren yoğunlaşmasından dolayı hem il merkezi hem de Lapseki ilçesindeki iskelelerin önünde zaman zaman 1 kilometrelik araç kuyrukları oluştu.

Kent merkezinden transit geçiş yapan araçlar, görevli ekiplerce Kayserili Ahmet Paşa ile Balıkesir caddelerinde depolanarak bekletiliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ de uyguladıkları bayram tedbirleriyle yoğunluğu azaltmaya çalışıyor.

Buna göre, Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında toplam 16 gemiyle saatsiz sefer yapılıyor.

Polis ve jandarma ekipleri ise sürücüleri hız kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıyor.

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