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Medya Çanakkale'de rahatsızlanmıştı! Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’dan haber var
Medya

Çanakkale'de rahatsızlanmıştı! Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’dan haber var

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Çanakkale'de rahatsızlanmıştı! Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’dan haber var

Çanakkale’de geçirdiği kalp krizinin ardından anjiyo olarak stent takılan Cem Yılmaz’ın hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Çanakkale’de yazlık evinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Cem Yılmaz’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

 

ÇOMÜ’de operasyona alındı

Komedyen Cem Yılmaz, Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyündeki yazlık evinde 2 gün önce kalp krizi geçirdi. Ayvacık Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Cem Yılmaz, ÇOMÜ Hastanesinde sevk edilerek burada anjiyo oldu.

Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından Cem Yılmaz’a el bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemi yapıldı.

 

Taburcu edildi

Operasyon sonrası sağlık durumu iyi olan Cem Yılmaz, 2 günlük takip süresini doldurdu. Durumu stabil olan Cem Yılmaz, şikayeti olmadığı için ilaçları yazılarak bugün saat 19.30 sıralarında taburcu oldu.

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