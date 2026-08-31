8 can kaybı ve 20 kayıp vardı! Gemi faciasında kimlikler belli oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, Girne açıklarında geminin batması sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz felaketinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarını, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü desteği ve KKTC'nin tüm kurumlarının yoğun gayretiyle 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürdüklerini belirterek, “Bir yandan denizden ve havadan arama kurtarma faaliyetleri sürdürülürken, diğer yandan Polis Teşkilatımız ve ilgili kurumlarımız tarafından olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik kapsamlı ve titiz çalışmalar yürütülmektedir.” ifadelerini kullandı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ

Başbakan Üstel, hayatını kaybeden 8 yolcunun isimlerini açıkladı:

Nihat Balyemez, Hüseyin Özdemir, Nuray Zeytun, Fahri Ateş, Gülcan Gürel, Reyhan Verim, Nisa Torer ve Nurcan Hilaloğlu.

KAYIP YOLCULAR

Daha önce 18 olarak açıklanan kayıp yolcu sayısının da 20 olduğu öğrenilirken Üstel, halen kayıp olan yolcuların isimlerini duyurdu:

Ferdi Törer, Mustafa Demir, Mahmut Demir, Özgür Gönül, Anni Asel Hilaloğlu, Şerif Özdemir, Süleyman Erdoğan, Saliha Miray Biçer, Mehmet Asaf Biçer, Orhan Bekret, Nazmiye Özbolat, Elmas Demir, İsmail Kurt, Yulia Özcan, Ayhan Özcan, Elife Bayır, Nihat Pancar, Mustafa Kemal Yaralı, Mehmet Bayhan ve Mehmet Nuri Ayran.