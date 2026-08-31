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Dünya Misilleme için Ürdün’deki üslere saldıran İran’a tehdit! Trump: Onları çok sert vuracağız!
Dünya

Misilleme için Ürdün’deki üslere saldıran İran’a tehdit! Trump: Onları çok sert vuracağız!

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Misilleme için Ürdün’deki üslere saldıran İran’a tehdit! Trump: Onları çok sert vuracağız!

Sarı haydut Donald Trump, ABD'nin dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na saldırıları sonrası İran'ın Ürdün'deki ABD hava üslerini balistik füzelerle hedef almasının ardından yaptığı açıklamada, “Onları sert vuracağız. Bir karşılık vereceğiz" tehdidini savurdu.

Fox News muhabiri Trey Yingst, Trump ile yaptığı röportajdan ABD Başkanı'nın İran'a ilişkin değerlendirmelerini aktardı. Yingst'e göre Trump, İran'ın Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle hedef almasına karşılık verileceğini söyledi. Trump, "Onları sert vuracağız" diye konuştu.

İran'ın balistik füzelerinin biri hariç tamamına ABD hava savunma sistemlerinin müdahale ettiğini belirten Trump, müdahale edilemeyen füzenin "önemli bir yeri vurmayacağı için hava sahasından geçişine izin verildiğini" ifade etti.

Trump, İran'ın "görüşmeyi çok istediğini ancak anlaşma konusunda onlara güvenilebileceğinden emin olmadığını" savundu.

YAPTIRIMLAR İŞE YARADI

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik yaptırımlarının "işe yaradığına" ilişkin sözlerini yineledi.

ABD ordusu, dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na iki saldırı düzenlemişti. Saldırılarda sivillerin de aralarında olduğu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıya karşılık Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle vurduğunu duyurmuştu. İran ordusu da Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Al Minhad Hava Üssü'nde konuşlu ABD askerleri ve helikopterlerini onlarca kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını bildirmişti.

Ürdün ordusu, ülkenin hava sahasını ihlal eden 8 füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurmuştu.

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