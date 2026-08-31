  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonist İsrail’in yeni iftiralarına tepki 250 araç kayıp 1.9 milyon üyenin verileri kopyalandı... Hem yalancılar hem talancılar Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme: Adliyeye sevk edildiler Büyüme rakamları açıklandı! Türkiye ekonomisi yüzde 2,3 büyüdü Burak Özçivit kardeşinin düğününe gitmemişti! Babası nedenini açıkladı Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a gitti Siyonist siyasetçiden tarihe geçecek itiraf: İsrail denince akla SOYKIRIM geliyor Açılışta faciadan dönüldü! 50 kişi aynı anda geçince asma köprü çöktü “Putin’in akıl hocası” taşı gediğine koydu! İslam karşıtı Yahudi dostları tam bir ikiyüzlü Göğsünden bıçaklandı! Milli antrenör İstanbul’da öldürüldü
Dünya Sıcak saatler yaşanıyor! Rusya'ya ait S-400 komuta aracı vuruldu
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! Rusya'ya ait S-400 komuta aracı vuruldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sıcak saatler yaşanıyor! Rusya'ya ait S-400 komuta aracı vuruldu

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Rusya'ya ait radar istasyonu, S-400 komuta aracı ile lojistik ve ikmal depoları vuruldu.

Dünyada sıcak saatler yaşanıyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı savunma birliklerinin, Rusya'nın askeri hedeflerine yönelik saldırılarda bir radar istasyonu, S-400 hava savunma sistemine ait mobil komuta aracı, iletişim merkezi, insansız hava aracı (İHA) kontrol noktası ile lojistik ve ikmal depolarını vurduğu bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, son bir günde Rus ordusuna ait çok sayıda askeri hedefe saldırılar düzenlendiği belirtildi.

 S-400 hava savunma sisteminin mobil komuta aracı vuruldu

Açıklamada, Rusya'nın Bryansk bölgesindeki Desnyanskiy ilçesinde bir radar istasyonunun vurulduğu, aynı bölgedeki Ploskobukreyevka yakınlarında ise S-400 hava savunma sisteminin mobil komuta aracının hedef alındığı kaydedildi.

 

Belgorod bölgesindeki Zimniy yerleşimi yakınlarında Rus birliklerine ait bir iletişim merkezinin, Zaporijya bölgesindeki Gulyaypole yakınlarında da Rus güçlerinin İHA kontrol noktasının vurulduğu aktarıldı.

Ukrayna Genelkurmayının açıklamasına göre, Rus birliklerine ait lojistik ve ikmal depoları da hedef alındı. Bu kapsamda, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'daki Kir-Baylar, Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki Verhnekamanka ve Rusya'nın Kursk bölgesindeki Popovo-Lejachi yerleşimlerindeki lojistik ve ikmal depolarına da saldırı düzenlendi.

Açıklamada, saldırıların yol açtığı hasarın boyutunun belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Rusya'dan Ukrayna'ya İHA darbesi! Kiev'deki askeri lojistik merkezi vuruldu!
Rusya'dan Ukrayna'ya İHA darbesi! Kiev'deki askeri lojistik merkezi vuruldu!

Gündem

Rusya'dan Ukrayna'ya İHA darbesi! Kiev'deki askeri lojistik merkezi vuruldu!

Rusya'dan Türkiye çıkışı: Ne yazık ki şu an gerekli koşullar yok
Rusya'dan Türkiye çıkışı: Ne yazık ki şu an gerekli koşullar yok

Gündem

Rusya'dan Türkiye çıkışı: Ne yazık ki şu an gerekli koşullar yok

'Böyle tat yok' diyorlardı: Rusya'dan Türk elması için şaşırtan karar
'Böyle tat yok' diyorlardı: Rusya'dan Türk elması için şaşırtan karar

Ekonomi

'Böyle tat yok' diyorlardı: Rusya'dan Türk elması için şaşırtan karar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23