  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Biri CHP’deki yoldaşlarını diğeri yatırımcıyı batırdı demişti! Altın çakıldı... Kavga yeniden alevlendi: Medyumlardan uzak durun! Gülistan Doku'nun cesedini arayanlardandı... Tutuklandı! Filo Denizcilik’ten ‘pes’ dedirten aymazlık! 8 kişi can verdi, 18 kişi kayıp ama şirket bilet derdinde! Kaptan da aralarında! Gemi faciasına 9 tutuklama İslam düşmanı müptezel Müslümanlara nefret kustu! “iki ay sonra hepsini öldüreceğim” Mekke Anlaşması'nın ilk toplantısı başladı: Dünyanın gözü İstanbul'da! Ülkesinde topa tutulan Almanya Başbakanı, Siyonist kartını açtı: İsrail'i daha fazla savunmalıyız! Bu konuda milim geri adım atmayacağım Tatil sona erdi, yeni adli yıl yarın başlıyor! Kritik dosyalar sırada bekliyor AVM’de skandal görüntü! Boykot edilen markanın hamburgerinden sümüklü böcek çıktı Mekke Anlaşması için ilk toplantı başladı! Bakan Fidan’dan zirve öncesi kritik görüşme
Gündem Tezgâhlarda palamut bereketi: Ucuz ve bol balık geliyor!
Gündem

Tezgâhlarda palamut bereketi: Ucuz ve bol balık geliyor!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Tezgâhlarda palamut bereketi: Ucuz ve bol balık geliyor!

Denizlerde av yasağının sona ermesine sayılı saatler kala Bolu’daki balık tezgâhlarında hareketlilik arttı. Sezon öncesi palamut bolluğu esnafı sevindirirken, balıkçılar vatandaşın bu yıl palamudu bol ve uygun fiyatlı tüketmesini bekliyor.

Küçük ölçekli balıkçılar için 15 Ağustos’ta başlayan av sezonuyla birlikte ağlara en fazla takılan balıklardan biri olan palamut, Bolu’daki tezgahlarda yerini aldı. Bolu Pazarı’nda yaklaşık 500 gram ağırlığındaki palamutların tanesi 150 liradan satışa sunuldu. Palamudun bol olmasının fiyatlara olumlu yansıdığını belirten balıkçı esnafı, balıkların ilerleyen günlerde daha da büyümesini beklediklerini söyledi. Balıkçı esnafı Aytaç Cesur, küçük teknelerin 15 Ağustos’tan itibaren olta ve çapariyle palamut avlamaya başladığını belirterek, "Sezonu palamutla açıyoruz. Yarın büyük teknelerin de denize açılmasıyla sezon tamamen başlayacak. Şu anda palamutta bolluk görülüyor. Gün geçtikçe hem balıkların ağırlığı artacak hem de fiyatlar buna göre şekillenecek" dedi.

"PALAMUDA TALEP YÜKSEK”

Boluluların özellikle hamsi ve palamudu tercih ettiğini ifade eden Cesur, "Palamuda ilgi var. Son iki yılda palamut azdı. Bu nedenle vatandaşta palamut özlemi oluştu. Şu anda talep iyi. Sezonun güzel başlayacağını düşünüyoruz. Vatandaşın uygun fiyata balık tüketmesini bekliyoruz. Deniz, ağustos ayının ilk haftasından itibaren palamut açısından olumlu işaretler verdi. Bu yıl vatandaşın bol ve uygun fiyatlı palamut yiyeceğini düşünüyoruz" dedi.

"BALIKLARIN AĞIRLIĞI 500 GRAMA ULAŞTI"

Palamut fiyatlarının 100 ila 150 lira arasında değiştiğini belirten Cesur, "Fiyatlar büyük ölçüde aynı kaldı ancak balıkların ağırlığı artmaya başladı. İlk günlerde 300-400 gram olan palamutlar, 500 grama kadar ulaştı. Büyük teknelerin denize açılmasıyla daha derin sularda av yapılacak. Böylece hem balık miktarının hem de ağırlığının artmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Palamudun hızlı büyüyen bir balık olduğunu kaydeden Cesur, yağışların da balıkların gelişimine katkı sağladığını belirterek sezonun hem balıkçı esnafı hem de vatandaşlar açısından verimli geçmesini beklediklerini söyledi.

Denize dinamit attılar, balıkları telef ettiler! Şahıslar yakayı ele verdi
Denize dinamit attılar, balıkları telef ettiler! Şahıslar yakayı ele verdi

Yerel

Denize dinamit attılar, balıkları telef ettiler! Şahıslar yakayı ele verdi

Samsun’da tehlikeli dalga alarmı: Denize girişler yasaklandı!
Samsun’da tehlikeli dalga alarmı: Denize girişler yasaklandı!

Gündem

Samsun’da tehlikeli dalga alarmı: Denize girişler yasaklandı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23