Tezgâhlarda palamut bereketi: Ucuz ve bol balık geliyor!

Küçük ölçekli balıkçılar için 15 Ağustos’ta başlayan av sezonuyla birlikte ağlara en fazla takılan balıklardan biri olan palamut, Bolu’daki tezgahlarda yerini aldı. Bolu Pazarı’nda yaklaşık 500 gram ağırlığındaki palamutların tanesi 150 liradan satışa sunuldu. Palamudun bol olmasının fiyatlara olumlu yansıdığını belirten balıkçı esnafı, balıkların ilerleyen günlerde daha da büyümesini beklediklerini söyledi. Balıkçı esnafı Aytaç Cesur, küçük teknelerin 15 Ağustos’tan itibaren olta ve çapariyle palamut avlamaya başladığını belirterek, "Sezonu palamutla açıyoruz. Yarın büyük teknelerin de denize açılmasıyla sezon tamamen başlayacak. Şu anda palamutta bolluk görülüyor. Gün geçtikçe hem balıkların ağırlığı artacak hem de fiyatlar buna göre şekillenecek" dedi.

"PALAMUDA TALEP YÜKSEK”

Boluluların özellikle hamsi ve palamudu tercih ettiğini ifade eden Cesur, "Palamuda ilgi var. Son iki yılda palamut azdı. Bu nedenle vatandaşta palamut özlemi oluştu. Şu anda talep iyi. Sezonun güzel başlayacağını düşünüyoruz. Vatandaşın uygun fiyata balık tüketmesini bekliyoruz. Deniz, ağustos ayının ilk haftasından itibaren palamut açısından olumlu işaretler verdi. Bu yıl vatandaşın bol ve uygun fiyatlı palamut yiyeceğini düşünüyoruz" dedi.

"BALIKLARIN AĞIRLIĞI 500 GRAMA ULAŞTI"

Palamut fiyatlarının 100 ila 150 lira arasında değiştiğini belirten Cesur, "Fiyatlar büyük ölçüde aynı kaldı ancak balıkların ağırlığı artmaya başladı. İlk günlerde 300-400 gram olan palamutlar, 500 grama kadar ulaştı. Büyük teknelerin denize açılmasıyla daha derin sularda av yapılacak. Böylece hem balık miktarının hem de ağırlığının artmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Palamudun hızlı büyüyen bir balık olduğunu kaydeden Cesur, yağışların da balıkların gelişimine katkı sağladığını belirterek sezonun hem balıkçı esnafı hem de vatandaşlar açısından verimli geçmesini beklediklerini söyledi.