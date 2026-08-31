Girne-Taşucu seferleri yeniden başlıyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Taşucu arasındaki ulaşım yeniden başlayacak. Girne-Taşucu hattındaki seferler, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenecek rota üzerinden kontrollü şekilde yapılacak.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki deniz ulaşımı kontrollü biçimde yeniden hizmete girecek.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, yarından itibaren Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenecek rota doğrultusunda Girne-Taşucu deniz seferlerinin kontrollü şekilde başlayacağını bildirdi.