Dünyada bir ilk: ALS hastasına aynı seansta çifte kalp kapağı nakli

SOLUNUM CİHAZINDAN BEKLENENDEN KISA SÜREDE AYRILDI: Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi Uzmanı Doç. Dr. Şenay Canikli Adıgüzel ise hastanın ALS nedeniyle ameliyat açısından özel risk taşıdığını söyledi. Hastalığın solunum kaslarını da etkilediğini belirten Adıgüzel, "Kendisinin özel bir durumu vardı. ALS dediğimiz, solunum kaslarını da tutan ciddi nörolojik bir hastalığı var. Bunun yanında da ciddi kalp kapak patolojileri vardı. İkisinin birleşmesi sebebiyle de özellikle solunumsal açıdan ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Kendisine özellikle anesteziyle ilgili, ameliyat sonrasında solunumla ilgili ekstrem sıkıntılar yaşayabileceğimizi; çünkü ameliyat ne kadar iyi olursa olsun, solunum kaslarındaki güçsüzlükten dolayı solunum makinesine ihtiyaç olabileceğini anlattık. Ayrıntılı konuştuk" açıklamasında bulundu. Adıgüzel, ameliyat öncesinde solunum kapasitesini artırmaya yönelik egzersizler yapıldığını, ameliyat sırasında ve sonrasında ise solunumu baskılayıcı ilaçlardan mümkün olduğunca kaçınıldığını belirtti. Hastaya özel anestezi ve ağrı kontrolü uygulandığını ifade eden Adıgüzel, "Böylece uygun bir şekilde ventilatörde kalış süresini, yani solunum makinesinde kalış süresini uzatmadan solunum makinesinden ayırabildik. Sonuç itibarıyla kendisi de oldukça gayretli bir hasta olduğu için bugün bu şekilde, sağlıklı bir şekilde burada hayatına devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.