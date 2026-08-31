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Sağlık
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Dünyada bir ilk: ALS hastasına aynı seansta çifte kalp kapağı nakli

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Dünyada bir ilk: ALS hastasına aynı seansta çifte kalp kapağı nakli

Samsun’da ALS hastası 43 yaşındaki Oktay Asal’ın ileri derecede hasar gören iki kalp kapağı, aynı ameliyatta mekanik protezlerle değiştirildi. Doktorlar, aort ve mitral kapakların eş zamanlı değiştirildiği operasyonun ALS hastaları açısından dünya tıp literatüründe benzerine rastlanmayan bir uygulama olduğunu bildirdi.

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Foto - Dünyada bir ilk: ALS hastasına aynı seansta çifte kalp kapağı nakli

Samsun’da amyotrofik lateral skleroz (ALS) tanısı bulunan 43 yaşındaki Oktay Asal’ın ileri derecede bozulan iki kalp kapağı, yüksek riskli bir operasyonla aynı ameliyatta mekanik protezlerle değiştirildi. Samsun Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde gerçekleştirilen operasyonun, ALS hastasına aynı seansta mekanik aort ve mitral kapak replasmanı uygulanması açısından dünya tıp literatüründe benzeri bulunmadığı bildirildi. Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyeleri ile Samsun Şehir Hastanesi hekimlerinin gerçekleştirdiği operasyonda, hastanın doğumsal kalp kapağı bozukluğuna bağlı olarak ileri derecede hasarlanan aort ve mitral kapakları değiştirildi. Yaklaşık 5 saat süren ameliyatta her iki kapak mekanik protezlerle değiştirildi.

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Foto - Dünyada bir ilk: ALS hastasına aynı seansta çifte kalp kapağı nakli

ALS NEDENİYLE AMELİYAT SONRASI SÜREÇTEN ENDİŞE EDİLDİ: Operasyonun en önemli riskini, ALS’nin solunum kaslarını etkileyebilmesi nedeniyle hastanın ameliyat sonrasında solunum cihazından ayrılamaması oluşturdu. Cerrahi öncesinde anestezi, göğüs hastalıkları ve nöroloji ekipleriyle hastanın solunum kapasitesi ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Emrah Ereren, ALS hastalığının ameliyat sonrası süreci daha riskli hale getirdiğini belirterek, hastaya özel bir tedavi planı uyguladıklarını söyledi. Ereren, "Doğumsal bir bozukluk sebebiyle gelişen kapak hastalığından dolayı her iki kapağın da değişmesi gerekiyordu. Eşlik eden bir ALS hastalığı olması sebebiyle cerrahi, bu tarz hastalarda daha yüksek riskte. Cerrahiden de öte, ameliyat sonrasındaki süreçler daha zorlu gelişiyordu. O konuda endişelerimiz vardı. Anestezinin desteğiyle, yoğun bakım ekibinin desteğiyle ve hastamızın da gayretiyle bu süreçleri atlatabildik çok şükür" dedi.

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Foto - Dünyada bir ilk: ALS hastasına aynı seansta çifte kalp kapağı nakli

AMELİYATIMIZ BAŞARIYLA SONUÇLANDI: Ameliyatın planlandığı şekilde tamamlandığını ifade eden Ereren, "Ameliyatımız başarıyla sonuçlandı. Hedeflediğimiz cerrahiyi yapabildik. Şimdi hastamızı taburcu ediyoruz inşallah. Bundan sonraki hayatta belli bir takipleri olacak. Kapak hastalarının da kullanması gereken belli ilaçlar, kan sulandırıcılar; onları takip edeceğiz. Ama çok şükür, korktuğumuz ölçüde bir problem yaşamadan bu ameliyattan sağ salim ve başarıyla sonuçlanabildik" diye konuştu. Kalp kapak hastalıklarının ilerlemesi durumunda hastaların yaşam kalitesinin ciddi şekilde düşebildiğini anlatan Ereren, özellikle ileri kapak darlıklarında nefes darlığı, eforla yorulma, halsizlik ve yorgunluk gibi şikayetlerin giderek arttığını belirtti. Ereren, "Cerrahi, bu tarz hastalarda son seçenek. Biz de bu alternatifleri düşünürken hem bir yandan bu hastalığın kendisinin risklerini düşündük hem de ameliyat olup olmaması konusunda beraber istişare ettik. Kendisine de bu konuda bilgiler verdik. Ama gördüğümüz kadarıyla ameliyattan fayda gördü. Görecek de, daha da görecek zaman içerisinde" şeklinde konuştu.

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Foto - Dünyada bir ilk: ALS hastasına aynı seansta çifte kalp kapağı nakli

ALS’Lİ HASTADA BÖYLE BİR AÇIK KALP AMELİYATI LİTERATÜRDE YOK: Operasyonun bilimsel açıdan da dikkat çekici olduğunu vurgulayan Ereren, dünya literatüründe yaptıkları taramada benzer bir vakaya rastlamadıklarını söyledi. Ereren, "Evet, ALS’li bir hasta literatürde yok. Şu ana kadar yapılmış böyle bir ameliyat, açık kalp ameliyatı yok. Yani şu ana kadar yapılmış bir açık kalp ameliyatı literatürde yok" ifadelerini kullandı.

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Foto - Dünyada bir ilk: ALS hastasına aynı seansta çifte kalp kapağı nakli

SOLUNUM CİHAZINDAN BEKLENENDEN KISA SÜREDE AYRILDI: Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi Uzmanı Doç. Dr. Şenay Canikli Adıgüzel ise hastanın ALS nedeniyle ameliyat açısından özel risk taşıdığını söyledi. Hastalığın solunum kaslarını da etkilediğini belirten Adıgüzel, "Kendisinin özel bir durumu vardı. ALS dediğimiz, solunum kaslarını da tutan ciddi nörolojik bir hastalığı var. Bunun yanında da ciddi kalp kapak patolojileri vardı. İkisinin birleşmesi sebebiyle de özellikle solunumsal açıdan ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Kendisine özellikle anesteziyle ilgili, ameliyat sonrasında solunumla ilgili ekstrem sıkıntılar yaşayabileceğimizi; çünkü ameliyat ne kadar iyi olursa olsun, solunum kaslarındaki güçsüzlükten dolayı solunum makinesine ihtiyaç olabileceğini anlattık. Ayrıntılı konuştuk" açıklamasında bulundu. Adıgüzel, ameliyat öncesinde solunum kapasitesini artırmaya yönelik egzersizler yapıldığını, ameliyat sırasında ve sonrasında ise solunumu baskılayıcı ilaçlardan mümkün olduğunca kaçınıldığını belirtti. Hastaya özel anestezi ve ağrı kontrolü uygulandığını ifade eden Adıgüzel, "Böylece uygun bir şekilde ventilatörde kalış süresini, yani solunum makinesinde kalış süresini uzatmadan solunum makinesinden ayırabildik. Sonuç itibarıyla kendisi de oldukça gayretli bir hasta olduğu için bugün bu şekilde, sağlıklı bir şekilde burada hayatına devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

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Foto - Dünyada bir ilk: ALS hastasına aynı seansta çifte kalp kapağı nakli

AMELİYAT OLMASAM KISA SÜRE YAŞAYACAĞIMI SÖYLEDİLER: Ameliyat edilen Oktay Asal ise 2023 yılında nöroloji bölümüne başvurduğunu ve yapılan değerlendirmelerin ardından ALS tanısı aldığını söyledi. Hastalığın ilerlemesiyle yürüme ve konuşma konusunda sorunlar yaşamaya başladığını anlatan Asal şunları söyledi: "Yürümeme ve konuşma bozukluğum başladı. Yolda yürüyemiyordum. Çok hızlı konuşamıyordum. Hastalığın hızlı ilerlediğini düşündüm. Samsun Şehir Hastanesi’ne geldim. Kalp kapakçıklarımda problem vardı. Konuşurken, yürürken bayağı yoruluyordum. Sonrasında Emrah Hocam’la tanıştım. Emrah Hocam’la oturduk, konuştuk. Bayağı iyi konuştu. Bayağı bana her şeyi anlattı. Ameliyat olmasam ne olur diye sordum. O da bana çok kısa bir süre yaşayabileceğimi söyledi. ‘Öyle yaşayamazsın. Ama ameliyat olursan her şey düzelebilir. Bana güvenmeni istiyorum’ dedi. Ameliyat çok iyi geçti. Ben bu kadar çabuk düzelebileceğimi beklemiyordum." Operasyonda Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İlker Hasan Karal ile Samsun Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Hüseyin Ağırbaş da görev aldı. Başarılı operasyonun; kalp ve damar cerrahisi, anesteziyoloji, yoğun bakım, kardiyoloji, perfüzyon ve hemşirelik ekiplerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

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