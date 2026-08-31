Dünyada bir ilk: ALS hastasına aynı seansta çifte kalp kapağı nakli

AMELİYATIMIZ BAŞARIYLA SONUÇLANDI: Ameliyatın planlandığı şekilde tamamlandığını ifade eden Ereren, "Ameliyatımız başarıyla sonuçlandı. Hedeflediğimiz cerrahiyi yapabildik. Şimdi hastamızı taburcu ediyoruz inşallah. Bundan sonraki hayatta belli bir takipleri olacak. Kapak hastalarının da kullanması gereken belli ilaçlar, kan sulandırıcılar; onları takip edeceğiz. Ama çok şükür, korktuğumuz ölçüde bir problem yaşamadan bu ameliyattan sağ salim ve başarıyla sonuçlanabildik" diye konuştu. Kalp kapak hastalıklarının ilerlemesi durumunda hastaların yaşam kalitesinin ciddi şekilde düşebildiğini anlatan Ereren, özellikle ileri kapak darlıklarında nefes darlığı, eforla yorulma, halsizlik ve yorgunluk gibi şikayetlerin giderek arttığını belirtti. Ereren, "Cerrahi, bu tarz hastalarda son seçenek. Biz de bu alternatifleri düşünürken hem bir yandan bu hastalığın kendisinin risklerini düşündük hem de ameliyat olup olmaması konusunda beraber istişare ettik. Kendisine de bu konuda bilgiler verdik. Ama gördüğümüz kadarıyla ameliyattan fayda gördü. Görecek de, daha da görecek zaman içerisinde" şeklinde konuştu.