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Dünya Almanya’da Türklere ait kafe kurşunlandı
Dünya

Almanya’da Türklere ait kafe kurşunlandı

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Almanya’da Türklere ait kafe kurşunlandı

Almanya’nın Köln kentinde Türk işletmeciye ait "Keyf-i Cafe" isimli kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine gelen polis çok sayıda mermi izi ve boş kovan tespit etti. Saldırı sırasında kafede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Almanya’nın Köln kentindeki Bonner Caddesi üzerinde yer alan "Keyf-i Cafe" isimli kafeye silahlı saldırıda bulunuldu. Tanıkların ifadelerine göre saldırıyı, yaklaşık 1,70-1,80 metre boylarında, koyu renk kıyafetler giyen ve kapüşonlu bir erkek gerçekleştirdi. Olay yerine gelen polis çok sayıda mermi izi ve boş kovan tespit etti. Saldırı sırasında kafede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için bölgede arama çalışması başlatırken, caddenin bir bölümü güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. 

Kafenin sahibinin saldırı sırasında izinli olarak Türkiye’de bulunduğu öğrenildi. İlk belirlemelere göre işletme sahibine yönelik herhangi bir haraç talebi bulunmadığı belirtildi.
Saldırının ardından kafenin camlarındaki kurşun delikleri geçici olarak bantlandı.

Polis, saldırının son dönemde Köln ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yaşanan benzer olaylarla bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. Son haftalarda kuyumcu ve saat mağazalarına yönelik silahlı saldırılar da kayıtlara geçti.

ALMAN POLİSİ TÜRK ÇETELERİNDEN ŞÜPHELENİYOR

Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Kriminal Dairesi’nin (LKA NRW) verilerine göre, bu yana eyalette yaklaşık 20 olayın Türkiye kökenli olduğu öne sürülen “Gen-Z” çeteleri veya organize suç gruplarıyla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Bu olayların 6’sında ateşli silah kullanıldığı, 2 olayda ise içinde mühimmat bulunan zarfların bırakıldığı belirtildi.

Yetkililer, söz konusu grupların özellikle varlıklı Türk iş insanlarından haraç talep ettiğini değerlendiriyor. Taleplerin karşılanmaması durumunda iş yerlerinin ve araçların kurşunlandığı, bazı olaylarda ise kundaklama eylemlerine başvurulduğu öne sürülüyor.

Alman basınında yer alan iddialarda, söz konusu yapılanmalar arasında “Daltonlar”, “Ezginler”, “Casperler” ve “Şirinler” olarak adlandırılan grupların bulunduğu belirtiliyor. Köln’deki saldırının bu gruplardan herhangi biriyle bağlantılı olup olmadığı ise soruşturma kapsamında araştırılıyor. 

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