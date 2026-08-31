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Kritik saatlere doğru: Danimarkalı stoper için ya tamam ya devam...

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Kritik saatlere doğru: Danimarkalı stoper için ya tamam ya devam...

Galatasaray'da Nelsson belirsizliği iyiden iyiye can sıkmaya başladı.

#1
Foto - Kritik saatlere doğru: Danimarkalı stoper için ya tamam ya devam...

Galatasaray kadrosunda düşünülmeyen Victor Nelsson, İtalyan ekibi Monza'yla görüşmelerini sürdürüyor. Serie A'da transfer dönemi 1 Eylül'de bitiyor. Yani saatler sonra her şey belli olacak.

#2
Foto - Kritik saatlere doğru: Danimarkalı stoper için ya tamam ya devam...

Galatasaray 2021 yazında Kopenhag'a 7 milyon euro ödeyerek Victor Nelsson'u kadrosuna katmıştı. Danimarkalı savunmacının Sarı-Kırmızılı formayla çok iyi dönemleri oldu. Ancak forma süreleri düştükten sonra durum tersine döndü. Geçen sezon başında tesislere, "Bu iş yerinde çalışmıyorum" yazılı şapkayla geldi.

#3
Foto - Kritik saatlere doğru: Danimarkalı stoper için ya tamam ya devam...

Danimarkalı futbolcu sonrasında Verona'ya kiralandı. Verona, Serie A'dan düştüğü için satın alma opsiyonunu kullanmadı. Nelsson, Galatasaray'daki mukavelesi ise 30 Haziran 2027'de bitiyor. Yani kontratının son senesine girdi. Şu anda Monza Kulübü'yle yeniden temaslara başladı.

#4
Foto - Kritik saatlere doğru: Danimarkalı stoper için ya tamam ya devam...

Galatasaray Yönetimi, 1.85 boyundaki stoperin İtalyan ekibiyle anlaşmasını bekliyor. Serie A'da transfer dönemi 1 Eylül'de kapanıyor. Yani önümüzde sadece saatler kaldı. Nelsson, Monza'ya giderse sorun olmayacak. Ancak kalırsa, Cim-Bom oyuncunun alacaklarını ödeyerek mukavelesini feshetmeye hazırlanıyor.

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