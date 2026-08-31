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Gündem Şu deyyusun seçim vaadine bak sen: Başörtüsü takan kadınlar cezalandırılacak!
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Şu deyyusun seçim vaadine bak sen: Başörtüsü takan kadınlar cezalandırılacak!

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Şu deyyusun seçim vaadine bak sen: Başörtüsü takan kadınlar cezalandırılacak!

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi milletvekili Jean-Philippe Tanguy, İslam’a nefret ve kin kusan sözler sarf etti. Önümüzdeki yıl, destekçisi oldukları Marine Le Pen'in, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması halinde başörtüsü takanlara para cezası uygulamayı planladıklarını duyuran Tanguy, "İslamcı ideoloji ile kesinlikle mücadele edeceğiz" dedi.

Deyyus Tanguy, katıldığı televizyon programında 2027 cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Marine Le Pen'in, RN'nin adayı olduğu seçimleri kazanmaları halinde başörtüsü takan kadınlara para cezası uygulamayı planladıklarını duyuran Tanguy, "İslamcı ideoloji ile kesinlikle mücadele edeceğiz." dedi. Tanguy, çocukluğunun Paris'in bir banliyösünde geçtiğini ve büyüdüğü sokakların çehresinin zamanla değiştiğini, bu değişimin ne göçmen ne de Müslüman sayısındaki artıştan kaynaklandığını belirterek başörtülü kadınları hedef gösterdi.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Fransa'da başörtülü kadın sayısındaki artıştan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Tanguy, bu durumun "artık kontrolden çıktığını" ileri sürdü.

Aşırı sağcı milletvekili Tanguy'un açıklamaları, özellikle solcu siyasiler tarafından tepkiyle karşılandı.

Ülkede kamusal alanda başörtüsü yasağı, halihazırda aşırı sağcı partinin seçim vaatleri arasında yer alıyor.

MACRON ADAY OLMAYACAK

Fransa'da iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek yıl düzenlenecek seçimlerde aday olamayacak. İki turlu seçimlerin ilk turu 18 Nisan, ikinci turu da 2 Mayıs 2027'de yapılacak.

Ülkede kamu çalışanlarına yönelik başörtüsü yasağı, 2004'ten itibaren ilk ve ortaöğretim seviyesindeki öğrenciler için de uygulanmaya başlanmıştı.

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Yorumlar

Ali Seyfi

Bunlardan bir MOK olmaz.Bunlar kendilerini dünyanın efendisi Sayan deyyus oğlu deyyuslar. SİYON yahudisinden ne fark ı var?.

Millet

Eyvah eyvah rahibeler de başlarını açacak o zaman.
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