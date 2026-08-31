  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Gürlek: ‘Tespit edilen 69 şüpheliden 15’i yakalandı’ Orman yakanlar adaletten kaçamadı Bu iddia çok konuşulur! Ligin 3. haftasında olay Fenerbahçe iddiası... 12 Dev Adam İzlanda deplasmanında Cami bahçesinde yer bulunamadı, caddeye konuldu: Kaldırımdaki musalla taşı göreni şok ediyor Anlaşma resmen imzalandı: Türkiye'ye karşı milyarlarca avroluk silah alacaklar Türkiye'ye gelmedi tercihi Fransa oldu: Galatasaray'a kötü haber tez ulaştı... Anlaşma resmen yok ama, iddialar giderek artıyor: Lucas Torreira ikna olmuyor! Damarların acilen açılması şart! Ani kalp krizinde ilk 2 saat hayati
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
Damarların acilen açılması şart! Ani kalp krizinde ilk 2 saat hayati

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Damarların acilen açılması şart! Ani kalp krizinde ilk 2 saat hayati

Cem Yılmaz’ın geçirdiği kalp krizi, ani gelişen kalp damar tıkanıklıklarında ilk müdahalenin önemini yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, tıkanan damarın mümkün olduğunca ilk 1-2 saat içinde açılması gerektiğinin altını çiziyor.

#1
Foto - Damarların acilen açılması şart! Ani kalp krizinde ilk 2 saat hayati

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Emre Selçuk, ani kalp krizinde damarın ilk 1-2 saat içinde açılmasının hayati önem taşıdığını, sürenin uzaması halinde ölüm riskinin arttığını söyledi.

#2
Foto - Damarların acilen açılması şart! Ani kalp krizinde ilk 2 saat hayati

Kalp krizinde özellikle ilk saatlerde tıbbi müdahalenin büyük önem taşıdığını belirten Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Emre Selçuk, süreçle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Kalp krizi ve kalp damar hastalıklarının dünyada en sık ölüm nedenleri arasında yer aldığını belirten Doç. Dr. Selçuk, Türkiye’de kalp krizlerinin özellikle 50-55 yaş grubunda sık görüldüğünü söyledi. Erkeklerin kalp krizi açısından daha yüksek risk taşıdığını, kadınlarda ise kalp damar hastalıklarının daha ağır seyredebildiğini belirten Doç. Dr. Selçuk, “Kalbin ön tarafını besleyen ana damarlardan birinin tıkanması ciddi bir kalp krizine yol açabiliyor. Ani kalp krizinde damarın mümkün olduğunca ilk 1-2 saat içerisinde açılması gerekiyor. Bu süre geçerse hayati risk ve ölüm riski çok artıyor” ifadelerini kullandı. Kalp krizinin her zaman önceden belirti vermediğini belirten Doç. Dr. Selçuk, bazı hastaların kriz öncesinde hiçbir şikayet yaşamayabildiğini söyledi. Düzenli kontrollerin ise riskli damarların önceden tespit edilmesine imkân sağlayabileceğini aktaran Doç. Dr. Selçuk, “Bazı hastalarımız kendilerini çok iyi takip ediyor, check-up’larını ve düzenli kontrollerini yaptırıyor. Bu kişilerde kalp krizi geçirme ihtimali olan damarları önceden saptayıp müdahale edebiliyoruz” dedi.

#3
Foto - Damarların acilen açılması şart! Ani kalp krizinde ilk 2 saat hayati

Kulak memesindeki çizginin kalp krizi belirtisi olduğu yönündeki bilgilerin de doğru değerlendirilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Selçuk, bunun tıp literatüründe ‘Frank işareti’ olarak bilindiğini söyledi. Doç. Dr. Selçuk, “Tek başına kalp krizinin bir göstergesi değildir. Damar kireçlenmesinin dolaylı bir belirtisi olabileceği söyleniyor ancak sadece kulak mememize bakarak kalp damar tıkanıklığı riskimizin yüksek olduğunu söylememiz mümkün değil. Kalp krizi riskini ortaya koymak için çok daha net analizler yapıyoruz” diye konuştu. Kalp damar sağlığında genetik yatkınlığın önemli bir risk faktörü olduğunu ancak değiştirilebilir risklerin de bulunduğunu belirten Doç. Dr. Selçuk, sigaranın kalp krizi, bacak damar tıkanıklıkları ve inmenin en önemli nedenlerinden biri olduğunu söyledi. Diyabet hastalarında kalp krizinin belirtilerinin daha farklı seyredebildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Selçuk, stresli ve hareketsiz yaşamın da günümüzde giderek daha önemli risk faktörleri haline geldiğini belirtti. Ailesinde kalp krizi, stent veya bypass öyküsü bulunan kişilerin özellikle 45 yaşından sonra düzenli kontrollerini yaptırması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Selçuk, tansiyon ve kolesterol değerlerinin de kontrol altında tutulması gerektiğini söyledi.

#4
Foto - Damarların acilen açılması şart! Ani kalp krizinde ilk 2 saat hayati

Kalp krizinin en tipik belirtisinin göğüste sıkışma ve baskı hissi olduğunu belirten Doç. Dr. Selçuk, “Kalp damar tıkanıklıklarında ağrı daha çok sıkışma tarzındadır. Sanki göğsünüzün üzerine biri oturuyormuş gibi bir his, ter basması, kola, çeneye veya kulağa doğru yayılan ağrı eşlik edebilir” dedi. Her göğüs ağrısının kalp krizi anlamına gelmediğini belirten Doç. Dr. Selçuk, batıcı veya bıçak saplanır tarzındaki ağrıların farklı nedenlere bağlı olabileceğini aktardı. Kalp krizinin bazen göğüs ağrısı yerine mide ağrısı, bulantı-kusma veya tansiyon değişiklikleriyle de ortaya çıkabileceğini belirten Doç. Dr. Selçuk, ani başlayan şiddetli göğüs ya da sırtta yırtılır tarzda ağrıların ise aort yırtılması veya pulmoneremboli gibi farklı ciddi hastalıkların belirtisi olabileceğini söyledi. Doç. Dr. Selçuk, şüpheli belirtilerin ortaya çıkması halinde zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den İsrail'e jet hızında tepki
Gündem

Türkiye'den İsrail'e jet hızında tepki

Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanlığına ayar verdi. Ankara'dan yapılan açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef ..
Devlet Başkanı'na hapis cezası!
Dünya

Devlet Başkanı'na hapis cezası!

Eski Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Çinli Sinohydro şirketiyle bağlantılı yolsuzluk davasında rüşvet almaktan suçlu bulunarak 5 yıl ha..
Gecenin sıcak haberi: Askeri sanayi tesisini vurduk
Dünya

Gecenin sıcak haberi: Askeri sanayi tesisini vurduk

Rusya'nın yaptığı ajansların ise 'son dakika' koduyla servis ettiği açıklamada "Kiev’de askeri sanayi tesisini vurduk" ifadeleri kullanıldı...
Her türlü destek sağlanıyor! Türkiye’den batan gemi için ilk açıklamalar
Gündem

Her türlü destek sağlanıyor! Türkiye’den batan gemi için ilk açıklamalar

Girne'de alabora olan gemiye ilişkin TBMM Başkan Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama..
Yaşadığı villada ölü bulunmuştu! Koparan'ın ölüm sebebi belli oldu
Gündem

Yaşadığı villada ölü bulunmuştu! Koparan'ın ölüm sebebi belli oldu

İstanbul Üsküdar’daki villasında hayatını kaybetmiş halde bulunan 37 yaşındaki yazar Murat Koparan’ın ölümüne ilişkin yürütülen incelemede y..
İran'dan "Mekke İttifakı" sürprizi
Dünya

İran'dan "Mekke İttifakı" sürprizi

ABD ve İsrail ile savaşan İran'dan; Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kurulan Mekke İttifakı'na ilişkin sürpriz bir çıkış geldi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23