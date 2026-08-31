Hakan Fidan: Mekke Savunma İttifakı bölgedeki tüm ülkelere açık

Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı yetkililerin katılımıyla, bugün İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bölge ülkelerinin güvenlik, istikrar, refah ve kalıcı barış için ortak hareket etmeleri ve bu yönde attıkları adımları kurumsal bir nitelik kazandırmaları acil bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Bu anlaşmayla bölgemize yeni bir güvenlik ve iş birliği mimarisinin test edilmesi süreci böylece başlamıştır.

TÜM DEVLETLERE AÇIK İTTİFAK

Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi tesis edilmişti. Bugün bu komitenin üyeleri olarak üç ülkenin dış işleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarından oluşan komiteye Türkiye olarak ev sahipliği yaptık. Anlaşmanın uygulanması sürecinde atacağımız somut adımlara ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk.

Bugün itibarıyla anlaşmayla öngörülen kurumsal yapının oluşturulması için çalışmalarımıza da başlamış olduk.

Mekke Anlaşması bölgesel sahiplenme ürünü. İttifak bölgedeki tüm devletlere açıktır.

Her şeyden önce ittifakımızın resmi adı üzerinde mutabık kaldık: Mekke Savunma İttifakı.

Büyük bir uyum içerisinde ve derinlik içerisinde toplantıda kardeşlerimiz görüşlerini ifade etti. Burada alınan kararların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

NETANYAHU TEHDİDİYLE ULUSLARARASI SİSTEM SAVAŞMALI

İnsanlığın, uluslararası toplumun ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, ciddiye alınacak bir insan değildir. Netanyahu, onun mentalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle sadece Türkiye için değil, bütün küresel güvenlik için bir tehdit oluşturmaktadır. Filistinli kanı dökmekten, Müslüman kanı dökmekten zevk alan bu caninin artık durdurulması gerekiyor. Bu Netanyahu tehdidiyle uluslararası sistem savaşmalıdır. Benim mesajım bu.

Ayrıntılar geliyor...