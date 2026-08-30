Başkan Erdoğan Yunanistan'ı titretecek açıklamayı yaptı: 120 bin başvuru aldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Harp Okulu'nda Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Öncelikle bugün Girne'den Mersin Taşucu'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisi dolayısıyla milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. KKTC ile iş birliği içinde arama çalışmaları başlattık. 237 yolcu ve mürettebat kurtarılırken 7 kardeşimiz hayatını kaybetti.

Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmalardan olumlu haber almayı ümit ediyoruz. Devletin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci yakından takip ediyoruz.

Törende sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Törenimizi çok müstesna bir günde yapıyoruz.

'ZAFERİN 104. YILI KUTLU OLSUN'

Kahraman ordumuzun milletimiz ile omuz omuza vererek kazandığı zaferin 104. yılı kutlu olsun. Zafere giden yolları ilmek ilmek dokuyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun tüm neferlerini minnetle yad ediyorum. Bizim destanlarımız yalnızca kanla değil, şanla şerefle yazılır. Şan ve şeref özellikle de cenk meydanlarında bizim alameti farikamızdır. Bin yıldır vatan uğruna ezanımız bayrağımız, milli değerlerimiz uğruna canlarını feda eden, kanlarını bu millet için döken şehit ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın da 10. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Terör örgütlerine çelikten bir yumruk indirdik. Ebediyete uğurladığımız şehitleri rahmetle yad ediyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum.

Harp okullarında öğrenim gören öğrencilerimizin mezuniyet sevincine bizler de ortak oluyoruz. Toplam bin 276 teğmenimiz birazdan diplomalarını alacak. Dost ve kardeş ülkelerden gelen askeri misafir öğrenciler de mezun olacak. Dereceye girenler başta olmak üzere harp okullarından mezun olan öğrencilerimizi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Ordumuzda üstleneceğiniz görevlerde başarılar diliyorum. Devletimize, milletimize ve TSK'mıza önemli hizmetlerde bulunacağınızdan şüphe duymuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'mizi, değerlerimizi, şanına yakışır şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum.

Sevgili evlatlarım, sizler 2235 yıllık şanlı mazisi ile Türk ordusunun mensuplarısınız. Ordumuzun gücünü sizler artıracaksınız. Kapasitesini, etki sahasını sizler büyüteceksiniz. Bilginiz ile tecrübeniz ile, şahsiyetiniz ile ordumuzu çok yüksek seviyelere sizler çıkaracaksınız. Barış, güven ve istikrarı sizler tesis edecek, mazlumların yardımına sizler koşacaksınız. Sizlere çok ama çok güveniyorum. Her birinize ülkemi milletim adına kıvanç duyuyorum. Sizleri yetiştiren anne ve babaları gönülden tebrik ediyorum. Sizleri eğiten komutanlarınıza, hocalarınıza tebriklerimi iletiyorum.

'120 BİN BAŞVURU YAPILDI'

Birçok Avrupa ülkesi harp okulları ve astsubay meslek yüksek okullarının kontenjanlarını dahi dolduramazken MSÜ'ye bu sene 120 bin başvuru yapıldı.

Ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor. Milli Savunma Üniversitemizin prestiji küresel ölçekte yıldan yıla artıyor.

Yerlilik oranını yüzde 82'nin üzerine çıkardığımız savunma sanayisinde deyim yerindeyse artık sadece kendimizle yarışıyoruz.

20-30 yıl önce ülkemiz için güvenlik tehdidi olarak değerlendirilen aktör ve yapılar artık Türkiye ile boy ölçüşecek güç ve ölçekte değildir.