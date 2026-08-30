CHP'li belediyeden Zafer Bayramı'nda hazımsızlık skandalı! Devlete ve millet iradesine açık saygısızlık!

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında şehir merkezinde dalgalanan Türk bayrağının yanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının asılmamasına sert tepki gösterdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yönetimin tutumunu "millet iradesine yapılan açık bir saygısızlık" olarak nitelendiren Aydemir, AK Parti Gençlik Kollarının müdahalesiyle Cumhurbaşkanı’nın fotoğrafının bayrağın yanındaki yerine çekildiğini duyurdu.

"Türk Bayrağının yanını boş bırakmak sığ bir snlayıştır"

30 Ağustos’un bağımsızlık ve hür irade günü olduğunu vurgulayan Aydemir, "30 Ağustos Zafer Bayramı, bu milletin hürriyetinden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği şanlı gurur günümüzdür. Ancak bugün şehrimizde, al bayrağımızın yanını boş bırakarak devletimizin tepe noktasını ve milletimizin iradesini güya yok saymaya çalışan basiretsiz bir zihniyetle karşı karşıya kaldık. Şanlı Türk bayrağımızın yanında, bu milletin oylarıyla seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın fotoğrafına yer vermemek basit bir ihmal ya da unutkanlık değildir. Bu, doğrudan milletin hür iradesine ve devlet adabına karşı yapılmış açık bir ayıptır. Bayrağımızın gölgesinde birleşmek yerine, devlet makamlarını kendi dar siyasi ajandalarına kurban etmeye çalışan bu sığ anlayışı şiddetle kınıyorum" dedi.

"Gençlik Kollarımız müdahale etti, fotoğraf hak ettiği yere asıldı"

Balıkesir’in duruşuna vurgu yapan ve teşkilatın anında müdahale ettiğini belirten Aydemir, "Burası Alacamescit ruhunu taşıyan, kurtuluş meşalesinin yakıldığı Kuvayı Milliye şehridir. Bu şehre yaraşan birliktir, beraberliktir, devlet adamlığıdır. AK Teşkilatlar olarak Kuvayı Milliye şehrinde böyle bir rezilliğe, böyle bir ayrıştırmaya asla izin vermedik, mahal de vermeyeceğiz. Durumu fark eder etmez AK Parti Gençlik Kollarımız süratle harekete geçmiş, gerekli çalışmaları yaparak Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını şanlı bayrağımızın yanına, yani ait olduğu hak ettiği yere asmıştır" ifadelerini kullandı.

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