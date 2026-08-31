Diyarbakır'da çirkin provokasyon! Amedsporlu holiganlardan Trabzonsporlu taraftara skandal baskı!

Şehirde bordo-mavili formasıyla gezmekten başka hiçbir suçu olmayan bir Trabzonspor taraftarının önünü kesen Amedsporlu bir grup holigan, zorbalıkla formasını çıkarttırdı. Sporun dostluk, kardeşlik ve birleştirici gücünü zerre kadar idrak edemeyen bu şahısların sergilediği magandalık görüntülere yansırken, yaşanan eşkıyalık büyük tepki çekti.

Yeşil sahaya gölge düşüren holiganlığa sert tepki!

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor kafilesi Diyarbakır'a ayak basmışken, sokakları terörize etmeye çalışan Amedsporlu bazı taraftarların bu ayrıştırıcı ve tehditkar tutumu Türk futboluna sürülmüş kara bir leke oldu.

Misafirperverlikten son derece uzak, sporu ve deplasman kültürünü hazmedemeyen bu zorba zihniyete karşı futbolseverler sosyal medyadan adeta ateş püskürdü.