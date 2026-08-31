Trump’ın dayattığı yol haritasını konuştular! Bişkek’te Aliyev-Paşinyan zirvesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Paşinyan Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yarın düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Açıklamada, liderlerin 8 Ağustos 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla düzenlenen Washington Barış Zirvesi'ni ve zirvede Aliyev ile Paşinyan'ın imzaladığı Ortak Bildiri'yi değerlendirdiği belirtildi.

Aliyev ve Paşinyan, ayrıca "Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti Arasında Barışın ve Devletlerarası İlişkilerin Tesisi Hakkında Anlaşma"nın mutabık kalınan metninin paraflanmasının tarihi önemini vurguladı.

Görüşmede, Azerbaycan'dan Ermenistan'a petrol ürünleri ihracatı, üçüncü ülkelerden tahıl ve diğer ürünlerin Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a transit geçişi ile iki ülke arasında ticari ilişkilerin kurulması, barışın sağlayacağı kazanımların somut göstergeleri olarak değerlendirildi.

Liderler, iş dünyası arasındaki temasları da memnuniyetle karşılarken, karşılıklı faydaya dayalı ekonomik, ticari ve enerji işbirliğinin daha da geliştirilmesi imkanlarını ele aldı.

Taraflar, Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının delimitasyonuna ilişkin ilgili devlet komisyonlarının önemli rolüne dikkati çekerek, komisyonların iki ülke arasında varılan anlaşmalar doğrultusunda çalışmalarını sürdürmesinin önemine değenildi.

Ticaret ve enerji hatları açılıyor!

Aliyev ve Paşinyan, "Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası"nın (TRIPP) hayata geçirilmesine ilişkin atılacak yeni pratik adımları da görüştü.

Liderler, TRIPP güzergahı boyunca bağlantı projelerinin önemine işaret etti.

Görüşmede ayrıca parlamenterler ve sivil toplum temsilcilerinin karşılıklı güvenin güçlendirilmesine ve daha geniş barış gündeminin desteklenmesine katkıları değerlendirildi. Bu kapsamda, güven artırıcı temasların söz konusu grupların katılımıyla sürdürülmesi olumlu karşılandı.

Aliyev ve Paşinyan, kalıcı barışın güçlendirilmesi ve devletlerarası ilişkilerin normalleştirilmesi amacıyla doğrudan ikili temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.