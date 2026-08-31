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Gündem Girne’deki faciayı fark eder etmez denize açıldı! En az 100 kişiyi kurtardı
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Girne’deki faciayı fark eder etmez denize açıldı! En az 100 kişiyi kurtardı

Yeniakit Publisher
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KKTC'nin Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasında su sporları eğitmeni Fırat Gencer, kötü hava şartlarına rağmen teknelerle yardıma giderek en az 100 kişinin hayatını kurtardı. Girne kahramanı Gencer, saniye saniye yaşananları anlattı,

Girne'deki gemi faciasında her geçen saat yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentin açıklarında yolcu feribotu faciasında 8 kişi hayatını kaybederken 18 kişi kaybolmuştu. Feribot ilk batarken durumu fark eden ihbarda bulunup tekneleriyle yardıma giden yakındaki bir otelin su sporları hocası Fırat Gencer, en az 100 kişiyi kurtardı. Gencer yaşananları saniye saniye anlattı.

 

Gencer, feribot denize açıldığında da hava şartlarının kötü olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 15 dakika geçmişti, feribotun bir anda durduğunu, turuncu can sallarını patlattıklarını gördük. Sahil güvenliğe bilgi geçtik hemen. Onlarda araştıracaklarını söylediler. Birkaç dakika sonra beni aradılar yardım çağrısı geldiklerini söylediler. Hava kötüydü teknemizle 20-25 dakika içinde yanlarına ulaştık. Eğer görmeseydik ya da bu tekne 10 dakika daha gidip kaza olsaydı çok daha fazla can kaybı olacaktı" dedi.

İnsanları kurtarırken feribottan denize karışan mazot nedeniyle zorluk çektiklerini kaydeden Gencer, "Herkese yardımcı olduk. Bu esnada kıyıda bekleyen ekip herkes bekliyordu. Onlara teslim ettik. Yaklaşık 2 seferde 100 yolcu getirdik. Kayıplarda var keşke elimizden daha fazlası gelseydi de yapsaydık" diye konuştu.

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