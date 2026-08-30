Rusya'dan Türkiye çıkışı: Ne yazık ki şu an gerekli koşullar yok

Rusya, Ukrayna konusunda Türkiye’de müzakerelere açık tutumunu sürdürürken, Kremlin görüşmelerin yeniden başlaması için henüz gerekli koşulların oluşmadığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu tür müzakerelere açık tutumumuzu sürdürüyoruz. Ne yazık ki şu an gerekli koşulların bulunduğunu söyleyemeyiz. Şimdilik böyle koşullar yok” dedi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bişkek’teki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında yapacağı görüşmede, Ukrayna konusunda Türkiye’deki müzakerelerin yeniden başlatılması meselesinin ele alınmasının mümkün olup olmadığı yönündeki soruya bu yanıtı verdi.

ŞİÖ üyesi ülkelerin Devlet Başkanları Konseyinin olağan toplantısı ile “ŞİÖ Plus” formatındaki zirve, 1 Eylül’de Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un başkanlığında Bişkek’te düzenlenecek. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisinin verilerine göre, ŞİÖ Zirvesi’ne 17 ülkenin liderleri ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri katılacak.

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, bu hafta daha önce yaptığı açıklamada Putin’in 1 Eylül’de Bişkek’te Erdoğan ile görüşeceğini bildirmişti. Uşakov’a göre, iki lider görüşmede özellikle Karadeniz havzasındaki durumu ve Ukrayna’yı ele alacak. Görüşme, ŞİÖ Zirvesi kapsamındaki etkinliklerin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek.