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Çanakkale’de korona virüs tedavisi gören 4 hasta taburcu oldu

Çanakkale’de korana virüs (Covid-19) tedavisi gören 4 kişi taburcu edildi.

2020-04-22 11:10:30 -
Çanakkale’de korona virüs tedavisi gören 4 hasta taburcu oldu

Çanakkale’de korana virüs (Covid-19) tedavisi gören 4 kişi taburcu edildi.


23 Mart Pazartesi günü İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun almış kararla pandemi hastanesi olarak hizmet vermeye devam eden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören 4 hasta, dün taburcu edildi. Konuya ilişkin ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nden yapılan yazılı açıklamada; “Covid-19 sebebiyle tüm dünyada normalden çok daha fazla hastanın yoğun bakıma ihtiyaç duyduğu bu günlerde sağlık çalışanlarının özverili çabasıyla yoğun bakım tedavisine olumlu yanıt veren ve taburcu olan hastalar motivasyon kaynağı oluyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi A blok hizmet binasının 23.03.2020 tarihinde Pandemi Hastanesi olarak belirlenmesinin ardından Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı bünyesindeki 3. basamak yoğun bakım ünitesinde takip edilen Olası/Covid-19 teşhisi hastalardan 50 yaşındaki kadın ile 70 ve 84 yaşlarındaki erkek hastalarımız entübe ve yoğun bakımda solunum cihazına bağlı halde takip edilmekteydi. Hastalardan 90 yaşındaki erkek hastamıza ise yüksek akım oksijen destek tedavisi başarıyla uygulandı. Yoğun bakım ekibinin özverili çabaları sayesinde 4 hasta uzun ve yoğun bir tedavi sürecinin ardından solunum destek cihazlarından ayrılıp taburcu edildiler” ifadelerine yer verildi.

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