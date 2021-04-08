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Gündem Çanakkale'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 3 muvazzaf asker gözaltına alındı
Gündem

Çanakkale'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 3 muvazzaf asker gözaltına alındı

Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 11:28:00 -
Çanakkale'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 3 muvazzaf asker gözaltına alındı

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen "ardışık arama soruşturması" kapsamında halen görevde olan 1 yüzbaşı ve 2 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, zanlılar gözaltına alındı.

 

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