Çanakkale'de dua ve gurur

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Malkara-Çanakkale Otoyolu ile birlikte, Boğaz’ın altın halkası olan ve 5 yıl gibi rekor sürede tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştiriliyor. Bir tarafta heykeli, baleyi, dansı “hizmet” diye millete kakalamaya çalışan Zillet zihniyeti, öte tarafta; ulaşımda, sanayide, iletişimde, teknolojide, turizmde, sağlıkta, eğitimde, milli silah sanayinde milyar dolarlık dev yatırımları birer birer faaliyete alan AK Parti iktidarı...

Dünyanın en uzun köprüsü

Asya ile Avrupa’yı bir kez daha birbirine bağlayacak olan köprü, muhalefetin her türlü yalan, iftira ve karalamalarına rağmen tamamlandı. Viyadükleriyle birlikte toplam geçiş uzunluğu 4.608 metre olan köprü, orta açıklıklı ve ikiz tabliyeli tasarlanan “en uzun köprüsü” olarak tarihe geçti. 318 metre kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle deniz seviyesinden 334 metre yükseklik ile “dünyanın en yüksek” kulelerine sahip asma köprüsü. Köprü, birçok sembolü de bağrında taşıyor. 2023 metre orta açıklık, Cumhuriyetin 100’üncü yılı; 318 metrelik çelik kuleler, 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi’ne işaret. 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürleri, Seyit Onbaşı’ya saygı olarak inşa edildi. Kırmızı-beyaz renkli kuleler ise al bayrağımızı işaret ediyor.

1 saatlik yol 6 dakikaya iniyor!

Köprü, çileye dönen feribot kuyruklarını bitirecek, ulaşımı hızlandıracak. İki yakada karşıdan karşıya geçmek için harcanan 1 saatlik süre, 6 dakikaya inecek. Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan 2,5 milyar euro maliyetle inşa edilen köprünün GSYH’ye etkisi 2 milyar 442 milyon euro, üretime etkisi 5 milyar 362 milyon euro olarak hesaplandı. Köprü her yıl 382 milyon euro zamandan, 31 milyon euro akaryakıt tüketiminden olmak üzere toplam 415 milyon euro tasarruf sağlayacak. 12 yıl sonra devlete kalacak.

Tüm dünyanın faydasına

Devasa projeyi Akit’e değerlendiren Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Ogan, şunları dile getirdi: “Son 20 yılda uygulanan ulaşım, enerji, dış politika ve ekonomi politikalarıyla Türkiye Asya-Avrupa arasında büyük ticaret ağının merkezine oturdu. Eski İpek Yolu da yeniden fiiliyata geçiriliyor. Amerika ve Avrupa ile Çin-Hindistan arasındaki yük ve yolcu taşımacılığını, hizmet ve mal alım satımlarını, emtia hareketlerini Türkiye bu altyapı yatırımlarıyla süre olarak yarı yarıya kısaltmaya muktedir konuma geldi. Bugün Avrupa’dan Çin’e bir malın ulaşımı 30-35 günde oluyorsa, Türkiye’nin kara ve demiryolu altyapısı kullanılarak bu süre 15 güne kadar düşmüştür. Bu çok mühim bir gelişmedir. Kapalı bir fanusun içinde hayat sürerek dünyanın gittiği yönden, dünyadaki yeniden yapılanmadan, krizlerden, fırsatlardan bîhaber yaşıyor bunlar. Üstelik tembeller. Bunlara Avrupa, Amerika, Batı ne diyorsa ona razı olan zavallı mahluklar. Ne Yap İşler Devret’i bilirler, ne bir mutfak tadilatını becerebilecek insanlar. Bu sebeple mümkün oldukça çamur ve yalan siyaseti yapıyorlar.”

Bu millete bu hizmet yakışır

İnsan Hakları Savunucuları Derneği Başkanı Ali Akbaş da, şunları söyledi: “Bugün insanımız için gurur günüdür. Ecdadın bir asır önce kanı pahasına savunduğu bu topraklarda bugün aynı destansı savunma verilirken, her türlü engelleme girişimlerine rağmen devasa projeler tek tek hizmete alınıyor. Her şey alnı secdeli, ağzı dualı insanımızın refahı için. Ve her şey, aziz şehitlerimizin bize emanet ettiği bu vatana layıkıyla sahip çıkmak içindir. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray ve Avrasya Tüneli’nin ardından Çanakkale Köprüsü ile birlikte AK Parti iktidarı döneminde Asya ile Avrupa dördüncü defa birbirine bağlanmış oldu. Bu hizmetlere karşı ancak ve ancak teşekkür edilir, dua edilir. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu devasa projede emeği geçen bütün hizmet neferlerine şükranlarımızı sunuyoruz. İnsanımızın refahını artıracak devasa projeleri baltalamaya çalışan, durdurmak isteyen muhalefetteki takoz zihniyete ise Allah’tan akıl, fikir ve hidayet diliyoruz.”