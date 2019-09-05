Çanakkale’de ahşap ev alev alev yandı Çanakkale’nin Çan ilçesinde ahşap köy evi alev alev yandı.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde ahşap köy evi alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Bahadırlı köyünde R.B.’ye ait ahşap ev bilinmeyen bir neden ile yandı. Yangın esnasındakimsenin olmadığı evde komşular itfaiyeden yardım istediler. Kısa sürede olay yerine ulaşan Çan Orman Müdürlüğü ve Çan Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiler.

Yangın çevre evlere sıçramadan söndürülürken, çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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