Çanakkale Zaferi kaçıncı yıldönümü 2019 kaç sene oldu? 18 Mart Şehitleri anma günü ve Çanakkale Zaferinin kutlama haftası olarak programlar düzenlenirken, Çanakkale savaşının bu sene kaçıncı yıl dönümü olarak kutlayacak? Çanakkale Türkiye Cumhuriyetinin bütün dünyaya karşı tek yumruk olarak harp ettiğimiz en güzel destanların yazıldığı zaferimizdir. Peki 2019 Çanakkale Zaferi kaç yıl oldu? 18 Mart Çanakkale Zaferi kaçıncı yıldönümü? Çanakkale savaşında ne kadar asker şehit oldu? Çanakkale savaşı ne zaman oldu hangi ülkelerle savaştık.

2019 Çanakkale Zaferi kaç yıl olduğu ve 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin öemi haberimizde. Tarihimizin şanlı ve unutulmaz zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü 18 Mart Pazartesi günü tün yurtta çeşitli etkinlikler ile kutlayacağız.Peki 2019 Çanakale Zaferi kaçıncı yıldönümü?Çanakkale savaşında neler oldu? İşte 18 Mart 1916 yılında kazanılan dünya tarihinin en büyük zaferlerinden birisi olan Çanakkale Zaferi ile ilgili her şey...

Çanakkale Savaşı, Birinci Dünya Savaşı sırasında 1915 - 1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı Devleti İngiltere, Fransa ve Rusya arasında yapılan savaştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun 103 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı Çanakkale Geçilmez dediğimiz tarihi zaferini anmak için yurdun dört bir yanında törenler etkinikler düzenlenirken 250 bin şehit verdiğimiz Çanakkale destanı’nın yıl dönümü, Türkiye’nin dört yanında kutlanacaktır.

Bu zaferdeki üstün liderliği ve komutanlığı ile tüm dünyaya eşsiz bir komutan ve lider olduğunu kanıtlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, büyük zorluklar ve yokluklar içerisinde gelişmiş devletlere karşı kazandığı bu zafer; milletimizin şanlı tarih sayfalarına altın harflerle kazınmıştır. Bu tarih, gerek taarruz, gerekse savunma savaşlarının başarılarıyla dolup taşan Türk kahramanlık tarihinin en gurur verici ve en parlak sayfalarından biridir. Bu onur dolu mücadelede askerlerimizin galibiyeti ve sonunda düşman devletlerin çekilmesi ile sona erdi. Çanakkale geçilmez denildi. Daha çocuk yaşlarda siperlere giden bu vatanın evlatlarına çok şeyler borçluyuz. Çünkü Türk için önce vatanı gelir. Çünkü Türk cesurdur. Çünkü Türk üç dakika sonra öleceğini bilse bile vatanından taviz vermez. Şimdi 18 Martlarda Türk ulusu Çanakkale şehitlerini yâd ederken kalpleri aynı hislerle dolmaktadır. Coşkudan soluksuz kalırken bu millet, bir kere daha saygı ve minnetle anımsıyor o günleri.

Tekrar yeni bir Çanakkale Zaferine ihtiyacımız olmaması için bu ülkede yaşayan her ferdin bu ruh ile çalışması ve ülkemizin müreffeh zeviyelere ulaşması için çalışması yeterli olacaktır. 1915 Çanakkale Deniz Zaferinin Türk gençliğine verdiği ilhamdan kuvvet alarak çok çalışması gerekmektedir.

Ey Aziz Şehit,

Bayraklar memleket ufkunu baştanbaşa donatıyorsa sen göğsünü siper ettiğin içindir düşmana, sen canınla beslediğin içindir toprağı. Şimdi biz her 18 Mart geldiğinde, başımız minnetle eğilirken övüncünle doluyor göğsümüz. Söze sığmıyorsun, marşlardan taşıyorsun. Aziz hatıranı gururla yâd ediyoruz.

Gurur ve sevinçle kutladığımız Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünde, ölümleriyle bile yıllar ötesine ders olmayı başarmış Çanakkale şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle yâd ediyor; Allah bizlere bir daha böyle savaş göstermesin! Ruhları şad, mekânları cennet olsun!

Çanakkale Zaferi kutlama haberleri

Türk tarihinin altın sayfalarından "Çanakkale geçilmez" destanını yazıldığı Gelibolu Yarımadası'nda, eşsiz zaferin 104. yıl dönümünde gerçekleştirilecek törenlerin hazırlıkları tamamlandı.

Türk tarihinin altın sayfalarından olan, eşsiz kahramanlıkların yaşandığı, vatan ve millet sevgisinin sembolleştiği, ülkenin her köşesinden gelen gençlerin kutsal saydığı değerler için canını feda ederek "Çanakkale geçilmez" destanını yazdığı Gelibolu Yarımadası, eşsiz zaferin 104. yıl dönümünde düzenlenecek törenlere hazır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı koordinesindeki 210 kişilik ekip, tören öncesi hazırlık çalışmalarını titizlikle yürüttü. Tören alanına 3 bin kişilik portatif tribün, protokol çadırı, ses sistemleri ve iki büyük ekran kuruldu.

Bölgede peyzaj düzenlemesi yapılmasının yanı sıra belirlenen kısımlar yeşillendirildi. Şehitler Abidesi çevresine 15 bin kırmızı ve beyaz şakayık dikildi.

"Buraya gözümüz gibi bakıyoruz"

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, tüm hazırlıkların sona erdiğini ve tören heyecanına girdiklerini söyledi.

Bütün kurumlarla uyumlu çalıştıklarını belirten Kaşdemir, "Sayın Cumhurbaşkanımız, devlet büyüklerimiz ve halkımızın katılımıyla Çanakkale Zaferi'ni kutlayacağız." dedi.

Törenlere katılacak herkesin Çanakkale ruhunu yeniden hissedeceğini vurgulayan Kaşdemir, şunları kaydetti: "Çanakkale, bizim ortak değerimiz. Çanakkale, bu milletin adeta yeniden dirildiği ve Kurtuluş Savaşı'na giden yolun açıldığı bir müstesna mekan. Toprağın altında binlerce vatan evladının, kahramanın kefensiz yattığı ve bir hilal uğruna güneşlerin battığı bir toprak. Bu hassasiyetle buraya gözümüz gibi bakıyoruz. Yoğun katılımla, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutlamaya hazırız."