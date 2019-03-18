Çanakkale özelde Türkiye Cumhuriyeti'nin genelde ise tüm İslam dünyasının emperyalist kafirlere karşı kazanılan en büyük zaferlerden biridir. Gönlü vatan, millet, ezan aşkıyla çarpan ecdadımızın kıt olanaklara rağmen haçlı dünyasına karşı savaşan Türk milletinin zaferidir. Çanakkale geçilemedi. Çanakkale geçilmez. Çanakkale dün olduğu gibi bugün de geçilemez. Çanakkale Zaferinin 104. yıl dönümünü kutladığımız bu günde tüm şehitlerimizi yad ediyoruz. Allah şehitliklerini kabul etsin. Ruhları şad olsun. Peki Çanakkale savaşı ne zaman oldu hangi ülkelerle savaştık. İşte detaylar.

Osmanlı Devleti Çanakkale Savaşı sırasında adeta dünya ile savaşmıştır. Çanakkale Savaşı'nda Fransa ve İngiltere'nin sömürgeleri de İngiltere ve Fransız ordularının yanında yer almıştır. Avustralya'dan Anzak, Fransa'nın sömürgelerinden, hatta Hindistan'dan bile askerler savaşa katılmıştır. İskoçya, İrlanda, İngiltere’nin sömürgeleri olan, ülkelerden gelenler, Fransızları sömürgelerinden Müslüman Senagalliler, Araplar, Yahudiler olmak üzere çeşitli ırklarla savaşmıştır.

Çanakkale Savaşının sonuçları

İstanbul’u bir ayda ele geçirmeyi planlayan İngilizler bu amaçlarına ulaşamadılar, en güçlü donanma ve ordulara sahip olmalarına rağmen Boğazı geçemeyerek yarımadayı kaçar gibi terk etmek zorunda kaldılar. İngiltere ve Fransa’nın Çanakkale’de mağlup olması dünya üzerinde büyük ses getirdi. Bu durum sömürge altında bulunan halklarda bağımsızlık ateşlerini tetikledi.

Osmanlı Devleti’nin bu büyük zaferi dünya üzerinde yaşayan Müslümanlar üzerinde de olumlu bir etki yaptı. Baskı ve sömürge altında bulunan Müslümanlar kendi kurtuluşları için, Çanakkale Zaferinden güç aldılar. Osmanlı Devleti, Balkan Savaşında kaybettiği pirestijini bu zafer sonrası yeniden kazandı.

Çanakkale zaferi kaçıncı yıldönümü 2019

Çanakkale Zaferi kaçıncı yıldönümü 2019 kaç sene oldu? 18 Mart Şehitleri anma günü ve Çanakkale Zaferinin kutlama haftası olarak programlar düzenlenirken, Çanakkale savaşının bu sene kaçıncı yıl dönümü olarak kutlayacak? Çanakkale Türkiye Cumhuriyetinin bütün dünyaya karşı tek yumruk olarak harp ettiğimiz en güzel destanların yazıldığı zaferimizdir. Peki 2019 Çanakkale Zaferi kaç yıl oldu? 18 Mart Çanakkale Zaferi kaçıncı yıldönümü? Çanakkale savaşında ne kadar asker şehit oldu? Çanakkale savaşı ne zaman oldu hangi ülkelerle savaştık.

2019 Çanakkale Zaferi kaç yıl olduğu ve 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin öemi haberimizde. Tarihimizin şanlı ve unutulmaz zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü 18 Mart Pazartesi günü tün yurtta çeşitli etkinlikler ile kutlayacağız.Peki 2019 Çanakale Zaferi kaçıncı yıldönümü?Çanakkale savaşında neler oldu? İşte 18 Mart 1916 yılında kazanılan dünya tarihinin en büyük zaferlerinden birisi olan Çanakkale Zaferi ile ilgili her şey...

Çanakkale Savaşı, Birinci Dünya Savaşı sırasında 1915 - 1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı Devleti İngiltere, Fransa ve Rusya arasında yapılan savaştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun 103 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı Çanakkale Geçilmez dediğimiz tarihi zaferini anmak için yurdun dört bir yanında törenler etkinikler düzenlenirken 250 bin şehit verdiğimiz Çanakkale destanı’nın yıl dönümü, Türkiye’nin dört yanında kutlanacaktır.

Büyük zorluklar ve yokluklar içerisinde gelişmiş devletlere karşı kazandığı bu zafer; milletimizin şanlı tarih sayfalarına altın harflerle kazınmıştır. Bu tarih, gerek taarruz, gerekse savunma savaşlarının başarılarıyla dolup taşan Türk kahramanlık tarihinin en gurur verici ve en parlak sayfalarından biridir. Bu onur dolu mücadelede askerlerimizin galibiyeti ve sonunda düşman devletlerin çekilmesi ile sona erdi. Çanakkale geçilmez denildi. Daha çocuk yaşlarda siperlere giden bu vatanın evlatlarına çok şeyler borçluyuz. Çünkü Türk için önce vatanı gelir. Çünkü Türk cesurdur. Çünkü Türk üç dakika sonra öleceğini bilse bile vatanından taviz vermez.

Şimdi 18 Martlarda Türk ulusu Çanakkale şehitlerini yâd ederken kalpleri aynı hislerle dolmaktadır. Coşkudan soluksuz kalırken bu millet, bir kere daha saygı ve minnetle anımsıyor o günleri.

Tekrar yeni bir Çanakkale Zaferine ihtiyacımız olmaması için bu ülkede yaşayan her ferdin bu ruh ile çalışması ve ülkemizin müreffeh zeviyelere ulaşması için çalışması yeterli olacaktır. 1915 Çanakkale Deniz Zaferinin Türk gençliğine verdiği ilhamdan kuvvet alarak çok çalışması gerekmektedir

Ey Aziz Şehit,

Bayraklar memleket ufkunu baştanbaşa donatıyorsa sen göğsünü siper ettiğin içindir düşmana, sen canınla beslediğin içindir toprağı. Şimdi biz her 18 Mart geldiğinde, başımız minnetle eğilirken övüncünle doluyor göğsümüz. Söze sığmıyorsun, marşlardan taşıyorsun. Aziz hatıranı gururla yâd ediyoruz. Gurur ve sevinçle kutladığımız Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünde, ölümleriyle bile yıllar ötesine ders olmayı başarmış Çanakkale şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle yâd ediyor; Allah bizlere bir daha böyle savaş göstermesin! Ruhları şad, mekânları cennet olsun.

Başkentten 'şehitler diyarı'na yıllardır bisikletle geliyor

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Ankara'dan bisikletle yola çıkan Fahri Yılmaz, bu sene de 4 gün pedal çevirerek Gelibolu Yarımadası'na ulaştı.

Ankara'da oturan 74 yaşındaki Fahri Yılmaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi törenlerine katılmak için 13'ü kesintisiz olmak üzere 16 yıldır bisikletiyle Gelibolu Yarımadası'na geliyor. Bu sene de 4 gün pedal çevirerek bölgeye ulaşan Yılmaz, yaptığı açıklamada, her yıl Çanakkale'ye gelip şehitlere borcunu manevi anlamda ödemeye çalıştığını söyledi. Bisikletinden inip Çanakkale topraklarına ayak basmasından itibaren çok değişik duygulara kapıldığını vurgulayan Yılmaz, "74 yaşındayım. Bir kenara çekilip, oturup dinlenmem gerekiyor ancak yapamıyorum. Her yıl 18 Mart gelsin diye adeta takvimin başında bekliyorum. Çanakkale benim için çok farklı anlamlar ifade ediyor. Ankara'dan yola çıktığımdan itibaren buraya kadar olan uzaklık birdenbire kısalıyor benim için." diye konuştu. Fahri Yılmaz, 13'ü kesintisiz olmak üzere 16 yıldır bu etkinliği tek başına yürüttüğünü, Ankara'dan yola çıkarken kendisine destek olanların da selamlarını getirdiğini anlattı.