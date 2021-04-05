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Ekonomi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alımına çıktı
Ekonomi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alımına çıktı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle toplam 83 Sözleşmeli Personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 13:42:00 -
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alımına çıktı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Başvuru işlemleri 05.04.2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılabilecek.

Adayların https://4bilan.comu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerektiği gibi şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek. İlan ile ilgili sorular için; (0286) 218 00 18 Dahili: 10119 - 10120 - 1012110122 - 10123 - 10132 nolu telefonlardan bilgi alınabilir.

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