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Ekonomi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alımı! Onsekiz Mart Üniversitesi hemşire ve sağlık personel alımı ne zaman?
Ekonomi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alımı! Onsekiz Mart Üniversitesi hemşire ve sağlık personel alımı ne zaman?

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alım ilanı yayınladı. Yayınladığı personel alım ilanında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde çalıştırmak üzere hemşire ve sağlık personeli alımı yapacağını bildirdi. Peki, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-05 22:00:00 -
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alımı! Onsekiz Mart Üniversitesi hemşire ve sağlık personel alımı ne zaman?

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alımı ilanında, hemşire, eczacı, biyolog ve sağlık teknikeri kadrolarına 83 adet sözleşmeli personel alımı yapılacağı bildirildi. Personel alımına başvuru yapacak adaylardan, 2020 KPSS puan türleri şartı aranıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi hemşire ve sağlık personel alımı ne zaman?

Onsekiz Mart Üniversitesi personel alımına başvuru işlemleri, https://4bilan.comu.edu.tr/ adresinden yapılacak olup 20 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek. Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alım şartları nelerdir?

1-KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

2-Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav yapılacak olup ayrıca duyuru yapılacaktır.

3-Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.

4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.

5-Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

6-Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” Hükmü gereğince başvuru yapamazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler yerleşmeye hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

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