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Yerel Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri kar yağışı nedeniyle durduruldu
Yerel

Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri kar yağışı nedeniyle durduruldu

Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri, kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine durduruldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 10:35:00 -
Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri kar yağışı nedeniyle durduruldu

Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri, kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine durduruldu.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Çanakkale-Kilitbahir ve Kilitbahir-Çanakkale arasındaki seferler, kar yağışına bağlı olarak görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle geçici olarak iptal edildi.

Açıklamada, görüş mesafesinin artmasının ardından seferlerin normale döneceği belirtildi.

 

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