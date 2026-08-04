Odessa'da sokaklar karıştı! Askerlik görevlilerine meydan dayağı atıp kaçtılar!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Ukrayna'nın Odessa kentinde askerlik şubesi görevlilerinin bir kişiyi sokak ortasında zorla askere almaya çalışması üzerine vatandaşlar askerlere saldırdı.
Ukrayna'nın Odessa kentinde bir kişi zorla askere alınmak istenince ortalık karıştı. Yakalanan adam yaka paça arabaya bindirilmeye çalışılırken, çevreden geçen insanlar askere saldırdı. Askere ne bulursa fırlatan insanlar, adamı kurtarmayı başardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ukrayna'nın Odessa kentinde, askerlik şubesi görevlilerinin bir kişiyi sokak ortasında zorla askere almaya çalışması üzerine arbede çıktı. Şüpheliyi yaka paça araca bindirmeye çalışan görevlilere çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Yakalanan adamı kurtarmak isteyen kalabalık, askerlere ellerine geçen nesneleri fırlatarak tepki gösterdi.
GÜÇLÜKLE KURTULDU
Çevredekilerin kararlı müdahalesi sonucu yakalanan adam görevlilerin elinden kurtulmayı başardı. Görüntüler, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan video, ülkede devam eden seferberlik uygulamalarına yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi.