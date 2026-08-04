Mimar Sinan'ın mirasıydı! ‘Su Kemeri Vadisi’ kültür ve yaşam alanına dönüşüyor
Esenler Belediyesi tarafından, Mimar Sinan'ın 1559 yılında inşa ettiği tarihi Avasköy Su Kemeri çevresinde yürütülen restorasyon ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla oluşturulan Su Kemeri Vadisi, tarihi mirası koruyan ve sosyal yaşamı buluşturan yeni bir merkez olmaya hazırlanıyor. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Şehirler gelenekleriyle yaşarlar. İnsanlar yaşadığı şehrin hikâyesini bilirlerse o hikâyeyle kendini bütünleştirirler. Biz de Esenler'in tarihi hafızasını öne çıkartarak onu hatırlatarak burada yaşayan insanlara anlatmaya çalışıyoruz" dedi.