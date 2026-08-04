Mimar Sinan'ın mirasıydı! ‘Su Kemeri Vadisi’ kültür ve yaşam alanına dönüşüyor

"Şehirler gelenekleriyle yaşarlar. İnsanlar yaşadığı şehrin hikayesini bilirlerse o hikayeyle kendini bütünleştirirler. Şehrin sonradan oluşturulan bir alandan ibaret olmadığını, burada bir hafıza, tarih olduğunu ve bunun tarihte çok şeylere şahitlik ettiğini bilirlerse yaşadığı şehre ait duyguları değişir. Duyguları değiştiği için duygu bütünleşmesi sağlarlar. Biz de Esenler'in tarihi hafızasını öne çıkartarak onu hatırlatarak burada yaşayan insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü buralar göçle oluşmuş. 'Burası sadece sizin ikametinizin olduğu bir mekandan ibaret değil. Burası hikayesi olan, tarihe şahitlik etmiş bir yer. Siz bu tarihe şahitlik etmiş mekanda yaşıyorsunuz, buranın sakinisiniz. Ayak bastığınız topraklara dikkat edin, burası topraktan ibaret değil, hikayesi olan bir hayatın parçası' demeye çalışıyoruz."