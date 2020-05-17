Çanakkale Boğazı’ndan Rus savaş gemisi geçti
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', Ege Denizi'ne doğru yola çıktı. Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki askerlerin can yelekli olması dikkatleri çekti.
Marmara Denizi'nden saat 10.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk' boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 12.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi 'Novocherkassk', Ege Denizi’ne doğru yola çıktı.
Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki askerlerin can yelekli olması dikkat çekti.
Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.