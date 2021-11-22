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Aktüel Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
Aktüel

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi, Karanlık Liman demir bölgesine götürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 18:22:00 -
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi, Karanlık Liman demir bölgesine götürüldü.

Ukrayna'dan İzmir'e giden 99 metre uzunluğundaki 2 bin 996 grostonluk Türk bayraklı buğday yüklü geminin makineleri Akbaş mevkisi önlerinde arızalandı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne haber vermesi üzerine olay yerine Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-16" römorkörleri sevk edildi.

Römorkörler yardımıyla yedeklenen gemi, Karanlık Liman demir bölgesine götürüldü, aynı rotada seyir yapacak diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi.

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