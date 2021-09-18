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Gündem Çanakkale Boğazı açıklarında gemi kazası
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Çanakkale Boğazı açıklarında gemi kazası

Çanakkale Boğazı açıklarında, iki geminin çarpıştığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 08:23:00 -
Çanakkale Boğazı açıklarında gemi kazası

Alınan bilgiye göre, Rusya'dan Mısır'a giden 225 metre boyundaki buğday yüklü Marshall Adaları bayraklı "M/V Levantes" gemisi ile Fas'ın Jorf Lasfar Limanı'ndan Samsun’a giden fosfat yüklü 190 metre boyundaki Marshall Adaları bayraklı "M/V Clıpper Como" adlı iki gemi, Bozcaada açıklarında çatıştı.

Gemi kaptanları, olayın ardından durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi.

Bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-13" ve "Türkeli" römorkörleri ile "KIYEM-1" isimli bot sevk edildi.

Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, ekiplerin bölgede deniz kirliliği olup olmadığı konusunda inceleme yapacağı, gemilerdeki hasarın tespiti için ise çalışma gerçekleştireceği öğrenildi.

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