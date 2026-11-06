Çanakkale açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, saat 04.16'da kaydedildi.
AFAD, Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, saat 04.16'da kaydedildi.
Ege Denizi'nde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntı, Türkiye saatiyle 04.16.31'de kaydedildi.
Depremin merkez üssünün Ayvacık'a uzaklığı 55,36 kilometre olarak açıklandı. Ayrıntılı deprem verilerinde sarsıntının derinliği 9,29 kilometre, merkez üssünün koordinatları ise 39,308 kuzey enlemi ve 25,46233 doğu boylamı olarak yer aldı.