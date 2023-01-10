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Aktüel Çanakkale açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aktüel

Çanakkale açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 35 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 18:56:00 -
Çanakkale açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen "TCSG-84" ve "KB-4304" botlarının ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

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