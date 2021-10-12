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Yaşam Çanakkale açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı
Yaşam

Çanakkale açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yakalanan 14 düzensiz göçmen yakalanarak Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 20:57:00 -
Çanakkale açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında can salı içerisinde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 11 Ekim Pazartesi günü saat 15.35 sıralarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen can salı durdurularak kontrol edildi. Can salı içerisinde yapılan aramada 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler

Düzensiz göçmenler tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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