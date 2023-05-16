Can Ataklı, 7'li masayı ve Kılıçdaroğlu'nu bombaladı

Seçimin ikinci tura kalmasının ardından partililerde Kılıçdaroğlu'na çok büyük bir öfke olduğunu belirten Can Ataklı, "Şimdi dikkat ediyorum Kılıçdaroğlu'na öfke de var. Çok büyük bir beklentiydi ben söyleyeyim. Aslında herkes şoke oldu. AK Parti'nin militan takımı dışında saray dahil hiç kimse bunu beklemiyordu ben size söyleyeyim" dedi.

DEVA ve Gelecek Partisi'ne sert sözler

7'li masanın paydaşlarından olan Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin hiç oy katkısı sağlamadan CHP listelerinden mecliste yer bulmasına da tepki gösteren Ataklı, "Hiç oyları yokken yani 0,1 bile belki yok oyları ama parlamentoya bayağı güçlü bir grup olarak gidiyorlar. Normal şartlarda böyle bir tabloyu görmesinin ardından Türkiye'nin seçim yenilemesi gerekiyor. Çünkü bu asla milli irade değil. CHP'nin sırtından 0,1 bile olmayan bayağı mecliste komisyonlara falan adam verecek bir varlığa kavuşuyorlar." ifadelerini kullandı.

'Yüzde 90 Erdoğan kazanacak'

İkinci turda yüzde 90 Erdoğan'ın kazanacağını söyleyen Can Ataklı, "İkinci tur evet yüzde 90 Tayyip Erdoğan'ın kazanma ihtimali var. Daha akıllı politikalarla Kılıçdaroğlu'na da ibre dönebilir." şeklinde konuştu.