Can Arat'tan Fenerbahçe çok önemli sözler: Jesus'u şaşırtan adeta özel bir şeyler var ama! O hamleyi...

Profesyonel futbolculuk kariyeri sırasında Fenerbahçe, Antalyaspor ve Başakşehir gibi takımların formalarını terleten bulunan Can Arat, Spor Arena’dan Gamze Türk’e özel açıklamalarda bulundu. Eski milli oyuncu, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

‘ŞU AN FENERBAHÇE’DE BANKO OYNAYAN OYUNCU OLABİLİRDİM’

Profesyonel kariyerine devam ediyor olsaydı Fenerbahçe’nin şu anki defans hattında rahatlıkla kendisine yer bulabileceğini söyleyen Can Arat, “Belki vazgeçilmez olmazdım ama oynardım. Banko oynayan oyuncu olabilirdim. Hoca olduğumuz zaman da bir sürü maç izliyoruz, kendimi kıyaslıyorum. Ben haksız eleştiriler yüzünden de çoğu zaman oynayamadım. Eleştiri gelmesin, bizim oğlan… Ben şu an Fenerbahçe’nin savunma kalitesinde oynayabileceğimi düşünüyorum.” dedi.

‘FENERBAHÇE’NİN EN ZAYIF YANI SAVUNMA HATTI’

Fenerbahçe’nin savunma kalitesini değerlendiren Arat, “Eleştiri yapacaksak, Fenerbahçe’nin şu anki en zayıf noktasının savunma hattındaki oyuncuların yaşadığı formsuzluk olduğunu düşünüyorum. Bir istikrar yok bence. Kim Min Jae’nin gitmesi Fenerbahçe’nin savunmasını çok etkiledi. Szalai’nin performansında inanılmaz bir düşüş var. Çünkü savunmada yanınızda oynayan partnerinizle iyi anlaşamazsanız, istediğiniz kadar iyi bir oyuncu olun, iyi bir maç çıkaramazsınız. Szalai’nin performansının bundan dolayı düştüğünü düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

“SAMET’E BİRAZ ZAMAN VERİLMELİ”

Eski milli oyuncu, gösterdiği performans ile zaman zaman taraftarlar ve kamuoyu tarafından eleştirilen Samet Akaydın’ın hakkında ise şunları söyledi:

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“Adana Demirspor’dan geldi bildiğim kadarıyla. Sadece Süper Lig’de maça çıkarken bir anda Avrupa Kupaları seviyesindeki maçlara çıkıyorsunuz. Bunlar kolay şeyler değil. Samet’e biraz daha zaman verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Türk futbolunda bir stoper eksikliği var. Ona destek verilirse kendine güvenecek. O güven duygusuyla birlikte daha iyi oynayabileceğini düşünüyorum. 29 yaşında ve tabii ki yaşı eleştirilecek. Ama bunu transferi yapmadan önce düşüneceksin. Yetenek olarak, gelişme anlamında çok büyük eksiği olduğunu düşünmüyorum. Ama kendisini mental olarak geliştirmeli. Çünkü FENERBAHÇE’de oynuyor. Biraz zamana ihtiyacı var.”

“ARDA’NIN EYÜPSPOR’U SÜPER LİG’E ÇIKARACAĞINA İNANIYORUM”

A Milli takımdan arkadaşı Arda Turan’ın Eyüpspor ile başlayan teknik direktörlük kariyerinin başarılı geçeceğine inandığını söyleyen Can Arat, Turan hakkında şu yorumları yaptı: “Eyüpspor bu sene çok zor bir dönem geçirdi. Son 10 haftaya kadar favorilerdi. Birdenbire bir düşüşe geçtiler. Düşüşün neden olduğunu bilmiyorum. Zafer Turan yeniden takımın başına geldi ve gitti. Şimdi ise Arda geldi. Arda’nın enerjisi çok iyidir. Maç oynanırken sahadaki oyuncuların dışında yedek olan oyunculara verdiği enerji de çok önemli. Çünkü yedek oyuncu oyuna girip maça hamle yapacak. Arda bunları bilen biri. Arda final maçlarını oynamayı bilen çok iyi bir futbolcuydu. Aynısını tekrar yapabilecek mi? Göreceğiz… Ben inanıyorum. Çok iyi teknik direktörlerle çalıştı, çok iyi takımlarda oynadı, üst düzey futbolcularla oynadı, onların fikirlerini biliyor. Gelişime de açık biri. Oynattığı maçlar onun için tecrübe oldu. Eyüpspor ile birlikte oynayacağı final maçında başarılı olup takımı Süper Lig’e çıkaracağına inanıyorum.”

“FATİH TERİM’E YAZDIĞIM MEKTUPTA YAZAN KELİMELERİN HEPSİ YÜREKTENDİ.”

Hürriyet'in aktardığı haberde: Galatasaray’ın efsane teknik direktörü Fatih Terim’in Covid-19 testi pozitif çıktığı zaman Fatih Terim için bir tweet ve bu tweet sebebiyle bazı kesimlerce eleştirilen Can Arat, konuyla ilgili düşüncelerini şöyle açıkladı: “Fatih Terim Covid-19 olduğunda yazdığım şeyler için eleştirildim. Fenerbahçe taraftarı beni eleştirdi, Galatasaray taraftarından ise güzel tepkiler aldım. Çevremden de aldığım şey eleştiri oldu Bir insan sevdiği biriyle alakalı duygularını açıkça dile getiremeyecekse yaşamasının bir anlamı yok. Benim için o yazdıklarımın önemi çok fazla, o yazdığım sözlerin hepsi de gerçekten yüreğimden geçen, gözlerimden akan yaşların kelimeleriydi.

İşte Can Arat’ın Fatih Terim için attığı mesaj: “Fenerbahçe’de yetişmeme rağmen renk farkı gözetmeden beni Milli takıma kazandırdın hocam. Senin elini uzatmanı bekleyen çok oyuncu var hocam. Allah benden alıp sana ömür versin. Sana canım feda imparator.”

“BELKİ FATİH TERİM OLMASAYDI ZICO BENİ OYNATMAYACAKTI”

Fenerbahçe’de oynamasında Fatih Terim’in de payı olduğunu söyleyen Arat şöyle konuştu: “Ben Fenerbahçe’de kadroya giremezken milli takımların bütün kategorilerinde oynayan bir oyuncuydum. Fatih Terim geliyor ve beni izliyor. O dönem beni A Milli Takım oyuncularına örnek veriyor, yaz kampına götürüyor. Onun bana verdiği güven bambaşka. Fatih Terim insana öyle bir güven veriyor ki insan içindeki potansiyelini çıkarıyor. Ben A Milli Takım’da banko oynayan bir oyuncu olmasaydım belki Zico’da beni Fenerbahçe’de oynatmayacaktı.”

“FATİH TERİM BİR ŞEY SÖYLEYECEKSE İNCE SÖYLER”

Fatih Terim’in futbolcularla iletişim kurarken alttan alta mesajlar verdiği söyleyen Can Arat, sözlerini şu şekilde noktaladı: “Fatih Terim sinirli, şaka yaptığı zaman bile alttan altta mesaj verebilen bir insan. Bir gün İtalya’dayız. Oynamıyorum, yedeğim. Dergilere bakıyorum. O ara bir şeyler dedim. Arkadan hocanın gülüşü geldi. Döndüm, ‘Hocam sizi görmedim.’ dedim, o da ‘Seni de zaten benden başka kimse görmüyor ki.’ dedi. Böyle mesajları var. Bir gün yemekte toplanacağız, yanına gideceğim ama devamlı birileri var. Oturuyorum, Rüştü Reçber karşımda. Rüştü ağabey bana işaret yaptı. ‘Sen gelmedin ben geldim.’ dedi. Döndüm bir baktım Fatih Hoca karşımda. Yine ‘Hocam görmedim.’ dedim, ‘Sen zaten topu da görmüyorsun ki.’ dedi. Bir şey söyleyecekse böyle ince ince söyler.”