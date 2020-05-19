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Cammu Keşmir'de Hizbul Mücahidin liderlerinden Junaid Ashraf Sehrai öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-05-19 22:54:56 -
Cammu Keşmir'de Hizbul Mücahidin liderlerinden Junaid Ashraf Sehrai öldürüldü

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, Hizbul Mücahidin örgütünün lider kadrosunda yer alan Cüneyd Eşref Han (Sehrai) öldürüldü.

Ülke basınındaki habere göre, Cüneyd ve yardımcısı Muhammed Eşref'in hayatını kaybettiği operasyon, bugün başkent Srinagar'da Hint güvenlik güçleri tarafından düzenlendi.

Yetkililer, Cüneyd ve yardımcısı Muhammed'in öldürüldüğü operasyonda 4 Hint güvenlik görevlisinin yaralandığını duyurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlamaların uygulandığı Srinagar'da çatışmanın 12 saat sürdüğü belirtildi.

Operasyonun ardından bölge halkı, askeri birlikleri evleri ateşe vermek ve değerli eşyaları yağmalamakla suçladı.

Asker, paramilis ve emniyet güçlerinin ortak operasyonunun, son 2 yılda şehir içinde düzenlenen ilk operasyon olduğu vurgulanırken, mobil internet ve telefon hatları de bu süre içinde geçici olarak hizmete kapatıldı.

Hint güvenlik güçleri tarafından bu ayın başında örgüt liderlerinden Riyaz Naiku da öldürülmüş ve olay geniş çaplı protestolara yol açmıştı.



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