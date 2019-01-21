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Cammu Keşmir'de çatışma! 1 direnişçi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 1 direnişçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 19:15
Cammu Keşmir'de çatışma! 1 direnişçi hayatını kaybetti

Hindustan Times'ın haberine göre, polis, Budgam bölgesinin Charari Sharief kasabasındaki ormanlık alanda, Hint askerlerinin direnişçilerle girdiği çatışmada, 1 direnişçinin öldüğünü belirtti.

Çatışmanın bölgedeki kar yağışına rağmen hala devam ettiği kaydedildi.

İngiltere 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak 2 özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 19:15
  1. cammu keşmir
  2. Hindistan

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