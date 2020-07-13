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Cammu Keşmir'de bağımsızlık yanlısı siyasetçi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 10:30:31 -
Cammu Keşmir'de bağımsızlık yanlısı siyasetçi gözaltına alındı

SRINAGAR (AA) - Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de bağımsızlık yanlısı Tahrik-i Hürriyet Partisi Genel Başkanı Eşref Sehrai'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Press Trust of India haber ajansında yer alan habere göre hakkında herhangi bir suçlama olmayan Sehrai, Kamu Güvenliği Yasası uyarınca "önleyici gözetim tedbiri" kapsamında polis tarafından alıkonuldu.

Sehrai ile birlikte yasaklanan Cemaat-i İslami Partisinin bazı üyeleri de gözaltına alındı.

Gözaltı uygulamasının Hint Prensi'nin 13 Temmuz 1931'de öldürdüğü 22 Keşmirli Müslüman'ın anıldığı Şehitler Günü öncesine denk gelmesi dikkati çekti.

Kamu Güvenliği Yasası, Hindistan tarafından atanan bölge yönetimine kişileri yargılamadan 2 yıl gözaltında tutma yetkisi veriyor.

Şehitler Günü, geçen yıl bölgenin özel yönetim statüsünü ortadan kaldıran anayasa değişikliği sonrasında resmi tatil olmaktan çıkarılmıştı.

Pakistan yanlısı Tahrik-i Hürriyet Partisinin lideri 76 yaşında Sehrai'nin adı, bağımsızlık yanlısı 26 partinin oluşturduğu Hürriyet Konferasının başkan adayları arasında geçiyordu.

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