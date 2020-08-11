Çam’ın çağrısına marjinal sol koştu

Faruk Arslan İstanbul

Dilipak’ın İstanbul Sözleşmesi ve sermayedar destekçilerini eleştirdiği yazısını üzerine alınan KADEM kökenli Lütfiye Selva Çam’ın “Dilipak’a dava açacağız” söyleminin ilk yankı bulduğu oluşum DHKP-C uzantıları oldu. Terör örgütü DHKP-C’nin siyasi uzantısı Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), yazarımız Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu. Çam’ın söyleminin paralelinde hareket eden terör uzantısı HKP’nin suç duyurusu sonrası yaptığı basın açıklamasında Dilipak hakkında iğrenç ifadelerde bulunuldu.

Dilipak’a iğrenç hakaretler

Dilipak’ın sapkın sözleşmeyi destekleyen şer ve sermaye guruplarına yönelik sözlerini çarpıtarak yorumlayan HKP’li Safiye Arslan’ın Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, şu iğrenç ifadeleri kullandı: “Abdurrahman Dilipak köşe yazısında İstanbul Sözleşmesini savunan kadınlara fahişe olarak adlandırmış. Biz burada kendisine diyoruz ki, asıl fahişe sensin. Ülkemizi kim hızlıca ortaçağ karanlığına götürmek istiyorsa, kim kasasını hızlıca doldurmak istiyorsa onun yanında yer alıyorsun, onun yanında yer alarak siyasi fahişeliği sen yapıyorsun aslında.”

Bir yanda AK Partili başkan diğer yanda HKP

İstanbul Sözleşmesi isimli Haçlı Batı’nın fesat sözleşmesini hedef alan yazarımız Abdurrahman Dilipak’ı daha önce hedef alan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam da, benzer ifadeler kullanmıştı: “Bu saldırganlığınız, ahlaksız sözleriniz ve iftiraya varan yakıştırmalarınızla kendinizi küçültmeyin. Edebe mugayir yazarak kaybettiğiniz itibarı, yazdığınız bu üsluptaki yazılarınızla kamuoyunun dikkatini çekseniz bile geri kazanamazsınız.” HKP ile aynı safta buluşan AK Partili Çam, geçmişte bizzat Başkan Erdoğan, Emine Erdoğan, bakanlar ve parti kurmaylarına yönelik galiz küfürler yağdıranlara karşı kaç hukuki girişimde bulunduğuna yönelik sorularımızı ise cevapsız bırakmıştı.