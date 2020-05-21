Camilere alçak saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o videosu gündem oldu
İzmir'deki camilerde "çav bella" provokasyonu sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arif Nihat Asya'nın Dua şiirini okuduğu video sosyal medyada hızla yayılıyor.
İzmir'de merkezi ezan sistemine sızan kişiler, cami minarelerinden "Çav Bella"'yı dinletti.
Yaşanan skandal sonrası CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir de provokasyona alkış tutarak, sosyal medya hesabından o camilerin görüntülerini paylaşıp adeta kutlama yaptı.
Ramazan ayında Müslümanları kışkırtmak isteyen alçaklara, tepkiler çığ gibi büyüyor.
Sosyal medyada Erdoğan'ın videosu hızla yayılıyor
Sosyal medya platfomu Twitter'da küstahlığa sessiz kalmayan kullanıcılar #EzanlarımızıSusturamayacaksınız etiketi açarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Yenikapı'da Arif Nihat Asya'nın Dua şiirini okuduğu videoda hızla yayılıyor.