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Camilere alçak saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o videosu gündem oldu

İzmir'deki camilerde "çav bella" provokasyonu sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arif Nihat Asya'nın Dua şiirini okuduğu video sosyal medyada hızla yayılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 18:46:00 - 2020-05-21 18:48:14

İzmir'de merkezi ezan sistemine sızan kişiler, cami minarelerinden "Çav Bella"'yı dinletti.

Yaşanan skandal sonrası CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir de provokasyona alkış tutarak, sosyal medya hesabından o camilerin görüntülerini paylaşıp adeta kutlama yaptı.

Ramazan ayında Müslümanları kışkırtmak isteyen alçaklara, tepkiler çığ gibi büyüyor.

Sosyal medyada Erdoğan'ın videosu hızla yayılıyor 

Sosyal medya platfomu Twitter'da küstahlığa sessiz kalmayan kullanıcılar #EzanlarımızıSusturamayacaksınız etiketi açarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Yenikapı'da Arif Nihat Asya'nın Dua şiirini okuduğu videoda hızla yayılıyor.

 

 

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