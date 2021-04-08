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Gündem Camilerde kılınmaması kararı alınmıştı: Türkiye Düşünce Platformu'ndan 'Teravih' açıklaması
Gündem

Camilerde kılınmaması kararı alınmıştı: Türkiye Düşünce Platformu'ndan 'Teravih' açıklaması

Türkiye Düşünce Platformu Yönetim Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Teravih Namazı'na ilişkin kararını yazılı bir açıklama ile değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 14:45:00 -
Camilerde kılınmaması kararı alınmıştı: Türkiye Düşünce Platformu'ndan 'Teravih' açıklaması

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye Düşünce Platformu Yönetim Kurulu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından açıklanan Teravih Namazı kararını değerlendirdi. Teravih Namazı'nın bu yıl da camilerde kılınmaması yönündeki kararı destekleyen Türkiye Düşünce Platformu tarafından yapılan açıklamada, "Yakında idrak edecek olduğumuz mübarek Ramazan ayını bu yıl da salgın gölgesinde geçirmek durumunda kalacağımız ortadadır. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığımız toplumun çeşitli kesimlerle gerekli istişareleri yapmış ve sonuçta Ramazan ayının önemli bir ibadeti olan teravih namazıyla ilgili halkımızın sağlığını düşünerek ve sonradan oluşabilecek bazı tezviratları önlemek amacıyla bir karar almıştır." denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Bahar mevsiminde olmamız sebebiyle yağışlı ve soğuk havanın etkileri devam etmekte olup, birçok bölgemizde halen kış mevsiminin etkileri devam etmektedir. Yağış, karanlık, tehlikeli hastalık ve hastaya bakmak gibi sebeplerle, farz namazlarının dahi birleştirilmesine ve herkesin kendi yerinde kılmasına izin veren bir fıkıh, sünnet olan bir namazı cemaatle camide kılmak için Müslümanların hayatlarını tehlikeye atmasına elbette izin vermeyecektir. Teravih namazının karanlıkta olması, salgın dolayısı ile cemaatin sevk ve idaresinin güçlüğünü göz önüne aldığımızda herkesin namazların evlerinde kılmasının daha doğru olacağına inanmaktayız."

Başkan Erbaş açıklamıştı

Başkan Erbaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl da Teravih Namazı'nın camilerde kılınmayacağını şu ifadelerle duyurmuştu: 'Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik'

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