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Camiler tevhidin ve merhametin sembolü olmuştur

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Asırlar boyunca camiler tevhidin, birliğin, dirliğin, sevginin, paylaşmanın, yardımlaşmanın, merhametin sembolü olmuştur” dedi.

02 Ekim 2018 Salı 11:30
Camiler tevhidin ve merhametin sembolü olmuştur

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” açılışı dolayısıyla Başkanlık Konferans Salonu’nda düzenlenen programa katıldı. Erbaş, burada yaptığı konuşmada, bu yıl “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” kapsamında ömürlerini başkalarının iyiliğine adayan örnek şahsiyetleri daha yakından tanımayı, anlamayı ve anlatmayı hedeflediklerini belirtti.

Cami ve mescitler Kâbe’nin şubesidir

Allah’ın, insanın hakikatin izinde huzurlu bir hayat yaşaması ve ahirette kazananlardan olması için hidayet rehberi olarak vahiy gönderdiğine işaret eden Erbaş, camiler ve mescitlerin vahyin hayatla buluşmasının merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Erbaş, yeryüzünde Kâbe’nin şubesi olan cami ve mescitlerin, İslam toplumlarının kimliği haline geldiğini, düşüncenin, hayatın ve medeniyetin merkezi olduğunu ifade ederek, “Asırlar boyunca camiler tevhidin, birliğin, dirliğin, sevginin, paylaşmanın, yardımlaşmanın, merhametin sembolü olmuştur. Minberi ve kürsüsüyle, üstün insanlık nizamının öğretildiği, ilim ve ahlak, marifet ve hikmet derslerinin verildiği ilim merkezleri haline gelmiştir” diye konuştu.

“Hz. Muhammed gönül doktorlarının örneği”

Allah’ın, insanlara sorumluluğunu hatırlatan ve yüklendiği iyilik, hakikat ve kulluk emanetini taşımada rehberlik eden peygamberler gönderdiğini aktaran Erbaş, Hz. Muhammed’in cehalet ve zulmün hakim olduğu, merhamet, erdem ve hikmetin kaybolduğu, güçlünün zayıfı ezdiği bir toplumu ilmin, adaletin ve şefkatin aydınlığında Asr-ı Saadet’e dönüştürdüğünü vurguladı.

Erbaş, ömrünü din hizmetine adayanların bilgi ve güzel ahlakla donanması, insanlığın huzur ve refahı, yeryüzünün imar ve ıslahı için koşturması, kötülüğün uzaklaştırılması, sevginin kökleşmesi ve kardeşliğin filizlenmesi için gayret göstermesi gerektiğini vurguladı. Bu hafta vesilesiyle din görevlilerini tebrik eden Erbaş, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara ise sıhhat ve afiyet diledi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 11:30
  1. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

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