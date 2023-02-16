Camide kurulan "sosyal mağaza" ile depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor

Trabzon'da, cami imamı Bilal Acer'in öncülüğünde, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından kente gelen vatandaşlara yönelik caminin alt katında ücretsiz "sosyal mağaza" oluşturuldu.

Söğütlü Mahallesi'ndeki Ulu Cami'nin imamı Bilal Acer, cami müezzin kayyımları Musfata Koca ve Yasin Sönmez ile depremin ilk anından itibaren yardımseverlerden gelen destekleri belediye, kaymakamlık ve Valilik koordinesinde bölgeye ulaştırdı.

Kentteki otel ve evlere 2 bin 500 depremzedenin yerleştirilmesi üzerine de harekete geçen Acer ve arkadaşları, caminin alt katında giysi, gıda, oyuncak ve temizlik malzemesi gibi temel ihtiyaçların yer aldığı sosyal mağaza oluşturuldu.

Söğütlü Aile Hekimi Ebru Sivri ile Trabzon Yüksek İhtisas Merkezindeki hoca ve kursiyerlerin de desteğiyle kısa sürede büyütülen dükkânda, 7'den 70'e tüm depremzedelerin ihtiyaçları ücretsiz karşılanıyor. (İLKHA)