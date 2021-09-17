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Gündem Camide imam ve cemaate saldırı! O anlar anbean kaydedildi
Gündem

Camide imam ve cemaate saldırı! O anlar anbean kaydedildi

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan Sultançiftliği Merkez Camii'nde alkollü bir şahıs, sopayla imam ve cemaate saldırdı. Cami cemaati saldırganı etkisiz hale getirirken olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 20:23:00 - 2021-09-17 20:33:36

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde alkollü bir şekilde gittiği camide imam ile cemaate sopayla saldırdığı öne sürülen şahıs cemaat tarafından etkisiz hale getirildikten sonra emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Alkollü halde camiye girdi

Olay, geçen akşam saatlerinde Sultançiftliği Merkez Camii'nde gerçekleşti. İddiaya göre, caminin imamın sahip çıkarak 1 hafta önce kalacak yer ayarladığı evsiz Ali Y. alkollü bir halde camiye gitti.

Sopayla imama ve cemaate saldırdı

İmamın uyarısı ile buradan ayrılan Ali Y. bir süre sonra elinde sopayla camiye gelerek, imam ve cemaate saldırdı.

Cemaat tarafından etkisiz hale getirilen Ali Y. emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki işlemleri devam eden Ali Y.'nin alkollü olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Diğer taraftan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Videoda eli sopalı kişinin cemaate saldırdığı ardından cemaatin saldırganı etkisiz hale getirdiği anlar görülüyor.

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